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Дело о запрете на ношение платка в школе рассмотрел суд Астаны

Дело о запрете на ношение платка в школе рассмотрел суд, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 21:47 Фото: pixabay
В суд по делам несовершеннолетних поступил иск жителя столицы, который посчитал, что этот запрет ущемляет права его ребенка, сообщает Zakon.kz.

В частности, отец несовершеннолетней просил признать незаконным подпункт "Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования", что "при ношении школьной формы не допускается одежда и символика религиозного характера". Истец выразил несогласие с отнесением "головного платка, закрывающего волосы и шею", к одежде религиозного характера.

Суд пришел к выводу: закон "Об образовании" и устав школы предписывают, что школьная форма должна быть единой для всех учащихся, без религиозных или других отличительных символов. В удовлетворении иска о признании незаконным подпункта отказано.

Ранее сообщалось, что власти Ирана планируют открыть в стране клиники для лечения женщин, не желающих носить хиджаб в общественных местах.

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