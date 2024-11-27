Дело о запрете на ношение платка в школе рассмотрел суд Астаны
В частности, отец несовершеннолетней просил признать незаконным подпункт "Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования", что "при ношении школьной формы не допускается одежда и символика религиозного характера". Истец выразил несогласие с отнесением "головного платка, закрывающего волосы и шею", к одежде религиозного характера.
Суд пришел к выводу: закон "Об образовании" и устав школы предписывают, что школьная форма должна быть единой для всех учащихся, без религиозных или других отличительных символов. В удовлетворении иска о признании незаконным подпункта отказано.
Ранее сообщалось, что власти Ирана планируют открыть в стране клиники для лечения женщин, не желающих носить хиджаб в общественных местах.