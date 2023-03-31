В Казахстан будут завозить сахар-сырец без пошлины

На заседании Совета ЕЭК участники поддержали предложение Казахстана на беспошлинный ввоз сахара-сырца. Благодаря тарифной льготе отечественные сахарные заводы получат возможность закупить сырье без уплаты пошлин для загрузки своих мощностей, сообщает Zakon.kz.

Поставки сахара из соседних стран, которые занимали до 90% казахстанского рынка, подвержены различным факторам и нестабильны, отметила вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова.

"Наша страна приняла решение о развитии собственной сахарной промышленности, для чего сейчас ввиду нехватки достаточного объема собственного сырья нам необходим ввоз сырца из третьих стран", – сказала Жанель Кушукова.

Тарифная квота на беспошлинный ввоз сырца на предстоящие 9 месяцев этого года составляет 350 тыс. тонн. Стороны договорились осенью вернуться к этому вопросу. При необходимости будут пересмотрен объем квоты с учетом нового урожая.

Акиматы областей выделили сахарным заводам 18 млрд тенге для закупа сырья, модернизации мощностей. По мнению экспертов, это позволит производить сахар в достаточном объеме.

В Казахстане сахар будут продавать на биржевых торгах. Министерство торговли и интеграции подготовило дополнения в Правила биржевой торговли.

