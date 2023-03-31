Полиция Алматы предложила ввести биометрию для борьбы с онлайн-мошенниками

Полицейские встретились с администраторами крупных сайтов, через которые алматинцы совершают онлайн-покупки. Они предложили ввести распознавание лица и двойную аутентификацию для защиты от мошенников, сообщает Zakon.kz.

Начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров выступил с отчетом перед населением. Он отметил, что в период пандемии все перешли на удаленный вариант работы и жизни.

Люди были вынуждены использовать интернет-покупки, доставку и другие финансовые операции в онлайн-режиме.

"В свете таких событий злоумышленники также адаптировались и перешли от контактного способа совершения мошенничеств к бесконтактному. Суммарно, в абсолютных цифрах, это выглядит так: если 5 лет тому назад общий ущерб составлял 1,7 млн тенге, то сейчас он достиг 3 млрд тенге". Начальник ДП Алматы Арыстангани Заппаров

Он также добавил, что полиция провела рабочие встречи с представителями ведущих интернет-ресурсов, где предложила изменить критерии к информационной и экономической безопасности. Администраторы ввели биометрию для распознавания лица и двойную аутентификацию.

"В своей деятельности мы также используем возможности информационной программы "Кибернадзор", которая предназначена для систематизации и оптимизации работы по выявлению и блокированию противоправных материалов в сети Интернет. Простыми словами, программа позволяет нам в автоматическом режиме направлять для блокирования ссылки на сайты с признаками противоправного контента. Нами выявлено и направлено свыше 1400 ссылок и сайтов, которые заблокированы либо к ним ограничен доступ на территории всей страны. Результаты комплексной работы говорят сами за себя. Нам удалось добиться снижения регистрации интернет-мошенничеств на 32,8%". Арыстангани Заппаров

Для повышения эффективности противодействия киберпреступности по инициативе министра внутренних дел в 2022 году на базе алматинской Академии МВД создали "киберцентр", в котором сотрудники разрабатывают новые программы безопасности, изучают интернет-среду и учатся оперативно блокировать и не допускать в сеть противоправные ресурсы.