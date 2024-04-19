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Законодательство РК

Алматинцу предложили заминировать торговый центр за 800 тыс. рублей

Алматинцу предложили заминировать торговый центр, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2024 16:56 Фото: pixabay
Полицейские выявили юного жителя Талдыкоргана, который предложил алматинцу заминировать торговый центр, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации ДКНБ по Алматы, жителю южной столицы в WhatsApp с неизвестного номера поступило сообщение следующего содержания: "Здравствуйте у меня есть к вам одно дело, вы сможете заминировать ТЦ "Вегас" за 800 000 рублей?".

"Прочитав сообщение, гражданин А. сразу же заблокировал неизвестный аккаунт и обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента полиции Алматы совместно с коллегами из Жетысуской области в Талдыкоргане установили ученика 3-го класса, 2014 года рождения", – говорится в информации Антитеррористического центра РК.

В присутствии родителей ребенок на вопрос о цели своего поступка пояснил, что хотел пошутить.

"По данному факту привлечены родители несовершеннолетнего к административной ответственности согласно ст.127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего)", – отметили в ведомстве.

17 апреля мы писали о школьнике, который предлагал миллион тенге за то, чтобы в Астане заминировали Керуен.

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