Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Цифровые активы

1 апреля вводится в действие Закон "О цифровых активах" и поправки в сопутствующие законы. Закон направлен на развитие рынка цифровых активов на территории РК, регулирования отношений, возникающих в процессе выпуска, размещения и обращения цифровых активов, а также предусматривает особенности регулирования деятельности субъектов рынка цифровых активов.

Документом определены понятия обеспеченный и необеспеченный цифровой актив, цифровой майнинг и цифровой майнер, биржа цифровых активов.

Принятые законы позволят сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь больше иностранных инвестиций в данную отрасль, что в дальнейшем повлечет развитие экономики Казахстана в целом, повысить его конкурентоспособность и увеличить поступления в госбюджет.

С 1 апреля 2023 года в МФЦА установлен особый режим регулирования в сфере цифровых активов. Требования к биржам цифровых активов и порядок их лицензирования в МФЦА определяются актами Центра.

Для обеспечения информационной безопасности биржи цифровых активов должны:

приобрести услуги оперативного центра информационной безопасности в соответствии с Гражданским кодексом РК;

оповещать Национальный координационный центр информационной безопасности и оперативный центр информационной безопасности, оказывающий услуги бирже цифровых активов, о самостоятельно выявленных инцидентах информационной безопасности;

разрабатывать и реализовывать политику по управлению инцидентами информационной безопасности и план обеспечения непрерывности их деятельности;

соблюдать иные требования, предусмотренные актами Центра к биржам цифровых активов.

Биржи цифровых активов в целях защиты интересов потребителей обязаны уведомлять физических и юридических лиц о рисках, связанных с покупкой, владением и совершением операций с необеспеченными цифровыми активами.

Цифровой майнинг

С 1 апреля 2023 года вводятся в действие поправки в Налоговый кодекс по вопросам налогообложения цифрового майнинга:

установлен порядок определения дохода лица, осуществляющего цифровой майнинг, цифрового майнингового пула, биржи цифровых активов;

дополнено, что доход от реализации цифровых активов подлежит корректировке при определении совокупного годового дохода;

определено, что сбор за выдачу лицензий на осуществление деятельности цифрового майнинга, выдаваемых с 1 апреля 2023 года по 31 декабря 2023 года, будет уплачиваться в размере, предусмотренном пунктом 4 статьи 554 Налогового кодекса, до 15 февраля года, следующего за годом получения лицензии. При этом ставка сбора определяется в размере, кратном МРП, действующему на дату уплаты лицензионного сбора.

Государственная служба

Приняты поправки по вопросам госслужбы, в соответствии с которыми внедрен институт увольнения политических госслужащих в связи с утратой доверия.

Помимо этого вводится понятие "контрактные служащие".

Контрактные служащие могут привлекаться в государственные органы для реализации национальных и иных проектов, виды которых определяются Правительством. Срок контракта - не более 1 года. Контрактные служащие не могут занимать государственную должность.

Также введены ротационные выплаты (средства на аренду квартиры в регионе, куда переводят госслужащего).

Определен конкретный порядок работы на госслужбе, дистанционной работы и гибкий график работы будет устанавливаться соответствующим приказом агентства.

Также агентство будет регулировать численность руководителей и исполнителей и порядок исчисления стажа работы госслужащего для зарплаты. Кроме того, акты в области оплаты труда будут в обязательном порядке согласовываться с агентством.

Утвержден Типовой регламент личного приема граждан и представителей юридических лиц должностными лицами центральных государственных органов и аппаратов акимов.

Личный прием осуществляется в общественных приемных ЦГО и аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы следующими должностными лицами:

1. первыми руководителями ЦГО и их заместителями;

2. акимами областей, городов республиканского значения, столицы и их заместителями;

3. руководителями аппаратов ЦГО (в случае их наличия);

4. руководителями аппаратов акимов и их заместителями;

5. руководителями структурных подразделений ЦГО и аппаратов акимов;

6. иными работниками, уполномоченными на осуществление приема.

Записаться на прием можно через веб-портал "электронное правительство", "Электронные обращения", устно либо в бумажном формате.

Обращение с просьбой о личном приеме, в котором не изложена суть вопроса, оставляется без рассмотрения с сообщением об этом заявителю. Перед началом приема нужно предъявить удостоверение личности.

Документом регламентирован порядок регистрации и рассмотрения обращений, а также осуществление контроля исполнения поручений по итогам приема.

Ранее действовал Типовой регламент личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами аппаратов акимов, но внесенными поправками он был исключен из законодательства.

Обновлен Единый перечень открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных.

Судебная система

В Конституционный закон РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" внесены поправки, направленные на укрепление независимости судей.

В частности, предусматривается образование межрайонных судов путем объединения районных судов. При этом преобразуются должности председателей районных судов в судейские должности. Критериями для объединения судов являются: расстояние между районными центрами; плотность населения; нагрузка дел на районный суд; оснащенность суда и т. д.

Внедряются элементы выборности председателей судов самими судьями через расширенное пленарное заседание областного суда.

Из перечня полномочий председателя ВС РК исключены полномочия по внесению представления о прекращении полномочий председателей, председателей судебных коллегий и судей судов республики. Функция передается в ведение Высшего судебного совета.

Академия правосудия передана из ведения Верховного суда в ведение Высшего судебного совета с 15 июля 2024 года.

Также в ряд НПА вносятся изменения по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы.

Теперь специальные оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей могут быть проведены только с санкции Генерального прокурора. Тем самым будут исключены инструменты давления на судей со стороны правоохранительных органов.

Также документ содержит поправки по вопросам работы Высшего судебного совета. Внесено дополнение, согласно которому кандидаты в судьи могут проходить стажировку после получения рекомендации Совета о назначении на вакантную должность.

Труд, трудовые споры

Вводятся в действие поправки по вопросам упрощения порядка разрешения трудовых споров и конфликтов:

установлена обязанность работодателя по ознакомлению работника с соглашением о работе согласительной комиссии;

определен порядок формирования и деятельности согласительной комиссии при рассмотрении индивидуальных трудовых споров;

предоставлена возможность проведения заседания согласительной комиссии с применением информационно-коммуникационных технологий;

предоставлено право заявителю до вынесения решения согласительной комиссии отозвать ранее поданное заявление, письменно уведомив об отзыве секретаря комиссии;

предоставлено право лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях, делегировать представление его интересов в согласительной комиссии профсоюзным органам, выборным представителям работников;

установлен срок исполнения решения согласительной комиссии, которое подлежит исполнению в установленный комиссией срок и не может превышать 1 месяц со дня вынесения решения;

закреплена обязанность работодателя по предоставлению помещения и созданию необходимых условий для проведения собрания (конференции) работников и исключению права препятствовать его проведению;

работникам предоставлено право проведения однократной часовой предупредительной забастовки в период рассмотрения коллективного трудового спора трудовым арбитражем.

КОАП

С 1 апреля вводятся в действие поправки в КОАП, в соответствии с которыми:

Течение срока наложения административного взыскания приостанавливается (помимо прежних оснований) на период рассмотрения актов прокурорского надзора и реагирования. Исчисление срока возобновляется со дня принятия решения по акту прокурорского надзора и реагирования. Исключается ответственность за продажу электроэнергии по тарифам, превышающим отпускную цену, цифровым майнерам в рамках установленных квот. Трудовая инспекция будет осуществлять контроль по вопросам незаконного превышения норм рабочего времени за исключением работодателей, состоящих в отношениях с государственным служащим. Теперь предписание о необходимости уплаты штрафа признается надлежащим образом доставленным (при направлении его в личный кабинет пользователя "электронного правительства" с отправлением СМС на абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на веб-портале "электронного правительства".

Напомним, ранее уведомления направлялись только в виде СМС на мобильный номер, указанный собственником (владельцем) транспортного средства на веб-портале "электронного правительства" и (или) информационном сервисе уполномоченного органа в области правовой статистики и специальных учетов.

Экспорт, импорт

Перечень товаров, экспорт или импорт которых осуществляются на основании разрешительных документов в соответствии с международными договорами дополнен следующими позициями:

Средства защиты растений и другие стойкие органические загрязнители, подлежащие использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта;

Лицензия на экспорт или импорт товаров, в отношении которых установлены количественные ограничения (квоты), исключительное право или выдается генеральная лицензия.

С 8 апреля до 31 декабря 2024 года вводится запрет на вывоз нефтепродуктов с территории РК за пределы ЕАЭС

В перечень запрещенных или ограниченных к экспорту нефтепродуктов включены: легкие дистилляты, авиакеросины и дизельное топливо, газойли, толуол, ксилолы, битум нефтяной.

Лотереи, игорная деятельность

Со 2 апреля 2023 года вводится учет ставок казахстанцев в букмекерских конторах и тотализаторах.

Букмекерские конторы и тотализаторы принимают ставки на пари (в т.ч. электронные) по каждому участнику пари, через соответствующую кассу букмекерской конторы или тотализатора, подключенную к центру учета ставок.

Букмекерские конторы и тотализаторы посредством аппаратно-программных комплексов, подключенных посредством сетей связи к центру учета ставок:

ведут в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе электронных денег);

определяют участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей;

ведут учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари, которому начисляется и выплачивается выигрыш с указанием сведений ИИН, реквизитов документов, удостоверяющих личность, датой начисления и выплаты выигрыша.

Учет информации осуществляется в целях передачи в налоговые органы и уполномоченный орган по финансовому мониторингу.

С 15 апреля начнут действовать новые правила проведения лотерей. Оператор лотереи осуществляет изготовление лотерейных билетов, квитанции или иных документов на бумажном носителе и в электронной форме.

Распространение лотерейных билетов осуществляется на интернет-ресурсе оператора лотереи, а также распространителями (агентами). Оператор лотереи обеспечивает формирование призового фонда в размере не менее 50% от выручки либо за счет собственных средств.

Выигравшему участнику выплата выигрыша до 6 МРП (20 700 тенге) производится на банковские карты или наличной оплатой в точках реализации билетов или на другую платежную систему.

Выигравший участник для получения выигрыша свыше 6 МРП, обращается к оператору лотереи. При этом Выигрыш свыше 6 МРП облагается индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты.

Срок востребования выигрышей составляет 6 месяцев с момента опубликования результатов тиража.

Бухгалтерский учет

С 1 апреля меняются Правила по электронным счетам-фактурам (ЭСФ), оформленных на основании сопроводительных накладных на товары (СНТ).

Поправки касаются выписки исправленного и дополнительного ЭСФ, оформленных на основании СНТ, а также указания данных по стоимости товара в ЭСФ и СНТ.

В частности, определено следующее:

при выписке исправленного ЭСФ: аннулирование ЭСФ в связи с отклонением СНТ, на основе которой выписан данный ЭСФ, производится по истечении 3-х рабочих дней после даты отклонения СНТ.

если к ранее выписанному ЭСФ имеется дополнительный ЭСФ, то при отклонении СНТ получателем выписка исправленного ЭСФ на основе СНТ осуществляется не позднее 3-х рабочих дней после даты отклонения СНТ.

при заполнении раздела G "Данные по товарам, работам, услугам", данные по товарам, отражаемые в СНТ и ЭСФ, при выписке ЭСФ на основе СНТ должны быть идентичны, за исключением стоимостных показателей товара, а также данных по товарам с изменением качественных и количественных характеристик.

заполнении раздела H "Данные по товарам, работам, услугам участников совместной деятельности", данные по товарам, отражаемые в СНТ и ЭСФ, при выписке ЭСФ на основе СНТ должны быть идентичны, за исключением стоимостных показателей товара, а также данных по товарам с изменением качественных и количественных характеристик.

Также документом утвержден новый Перечень товаров для выписки ЭСФ в Виртуальном складе. Он включает в себя 271 наименование товаров по кодам ТН ВЭД ЕАЭС вместо ранее установленных 595 наименований.

СНТ с 1 апреля 2023 необходимо оформлять только по 3 категориям товаров:

с применением Виртуального склада по нефтепродуктам, алкогольной продукции и товарам, подлежащим прослеживаемости в соответствии с Соглашением о механизме прослеживаемости товаров (11 кодов ТН ВЭД – холодильники, морозильники);

на импорт/экспорт товаров в рамках ЕАЭС без применения Виртуального склада (по всем товарам).

Таким образом, при реализации товаров внутри Казахстана СНТ необходимо оформлять только по 3 категориям товаров. Применение СНТ и Виртуального склада по остальным товарам осуществляется на добровольной основе.

С 4 апреля начнут действовать Правила вынесения решений об ограничении выписки ЭСФ.

Уведомления о начале и прекращении деятельности

В перечень форм уведомлений о начале или прекращении осуществления деятельности добавлена форма уведомления о начале или прекращении осуществления аэросъемочных работ.

Кроме того, в перечень государственных органов, осуществляющих прием уведомлений добавлено, что Агентство РК по финансовому мониторингу будет принимать уведомления о начале или прекращении деятельности лица, являющегося субъектом финансового мониторинга.

Недропользование

Обновлены Правила финансирования обучения казахстанских кадров в размере 1% от затрат на добычу, понесенных недропользователем в период добычи углеводородов или урана по итогам предыдущего года.

В частности, в документ добавлены понятия: повышение квалификации, дуальное обучение, профессиональная практика, переподготовка, обучение.

Внесено уточнение, согласно которому исполнением обязательств по финансированию обучения казахстанских кадров, признаются следующие, фактически понесенные, расходы недропользователя направленные: на обучение казахстанских кадров, не являющихся работниками недропользователя без ограничения по направлениям, указанным в Перечне, следующих категорий лиц:

лица с инвалидностью;

один или оба родителя являются лицами с инвалидностью;

семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью;

лица, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний, перечисленных в списке заболеваний;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия;

многодетные семьи;

неполные семьи;

Произошли изменения в Правилах извещения недропользователей с использованием информационных систем. Уточнено, что уведомления направляются с использованием интегрированной информационной системы "Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан" (ЕГСУ).

Охрана природы, охота, рыбалка

В Правилах выдачи разрешений на пользование животным миром Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача разрешений на пользование животным миром" изложен в новой редакции.

Начиная с 12 апреля охотиться с применением огнестрельного оружия в Казахстане разрешено с 21 года. Соответствующие поправки внесены в Правила охоты. Ранее такая охота разрешалась с 18 лет. Таким образом Правила приведены в соответствие со ст.33 ЗРК "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира".

Министерство экологии утвердило Правила формирования, хранения, учета и использования ботанических коллекций, коллекций генетических ресурсов растений.

К ботаническим коллекциям относятся:

живые коллекции растений ботанических садов, дендрологических парков и иных видов особо охраняемых природных территорий, дендрариев (арборетумов), оранжерей, питомников научных и иных организаций;

семена и другие части живых растений, сохраняемые в качестве генетического материала в специальных условиях;

гербарии и собрания различных частей ископаемых растений.

К коллекциям генетических ресурсов растений относятся:

национальные коллекции, представляющие собой собрание ценных и уникальных образцов генетических ресурсов растений;

исследовательско-селекционные коллекции, которые содержат образцы различного генетического материала растений и формируются для решения конкретных научно-исследовательских, общеобразовательных и селекционных задач;

временные исследовательские коллекции;

стержневые коллекции, состоящие из образцов генетических ресурсов растений, в минимальном количестве которых содержится основное генетическое разнообразие вида растений;

международные возвратные коллекции.

Ботанические коллекции и коллекции генетических ресурсов растений формируются научными организациями, природоохранными организациями, имеющими статус научного учреждения, иными юридическими, а также физическими лицами.

Ботанические коллекции и коллекции генетических ресурсов растений могут находиться как в государственной, так и в частной собственности.

Транспорт

В новой редакции изложены перечни оказания госуслуг:

"Выдача специального разрешения на пролет над территорией запретных зон и зон ограничения полетов после согласования со Службой государственной охраны Республики Казахстан и с органами национальной безопасности"

Форма "Отказ в выдаче специального разрешения".

Также изменения произошли в Правилах организации и осуществления перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

В новой редакции изложены перечни основных требований к оказанию государственных услуг:

"Выдача специального разрешения на проезд тяжеловесных и (или) крупногабаритных автотранспортных средств"

"Выдача специального разрешения на перевозку опасного груза классов 1, 6 и 7"

"Выдача свидетельства о допущении транспортного средства к перевозке опасных грузов в международном сообщении".

Образование

Изменения в Перечне документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего и специального образования. Уточнения произошли в перечнях документов, которые должны вести социальный педагог и педагог-психолог.

Помимо этого в новой редакции утверждены формы документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего и специального образования.

Утвержден Порядок выдачи, переоформления, подтверждение действия сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Физическое лицо, прошедшее оценку профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, оценку профессиональной подготовленности специалистов, проводимой организацией по оценке, допускается к сертификации специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Государственная услуга "Выдача сертификата специалиста в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" оказывается территориальными департаментами Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz.

Также изменения произошли в Правилах оценки профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области здравоохранения.

Оценке подлежат обучающиеся образовательных программ непрерывного медицинского образования по завершению освоения цикла базовых дисциплин. Оценка выпускников проводится на платной основе за счет средств организаций образования в области здравоохранения.

В случаях повторной сдачи или неявки по уважительной причине оплата не производится.

Молодежная политика

Специалистов по работе с молодежью будут отбирать на основании Типовых квалификационных характеристик.

Специалист по работе с молодежью – специалист, осуществляющий мероприятия, направленные на поддержку личностного и социального развития молодежи.

Должностные обязанности:

обеспечивает проведение информационно-разъяснительной, консультативной работы среди молодежи по актуальным вопросам (занятость, обеспечение жильем, образование, охрана репродуктивного здоровья, опасность игромании (лудомании);

осуществляет взаимодействие с заинтересованными местными исполнительными органами по вопросам трудоустройства лиц, ищущих работу, самостоятельно занятых, безработных и малообеспеченных;

организует работу по формированию базы данных временно неустроенной молодежи;

обеспечивает предоставление необходимой достоверной отчетности;

обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм.

противодействует коррупции и несет персональную ответственность за соблюдение законодательства РК о противодействии коррупции и др.

Требования к квалификации:

высшее или послевузовское образование: гуманитарные науки, или социальные науки, экономика и бизнес, или право (юриспруденция, международное право), или образование, или естественные науки, или технические науки и технологии.

Налоги

С 4 апреля обновляются формы налоговых уведомлений и извещений касательно системы управления рисками (СУР).

В новой редакции изложены формы:

Извещение о нарушениях с низкой степенью риска, выявленных по результатам камерального контроля.

Уведомление об устранении нарушений со средней степенью риска, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля.

Добавлена новая форма - Уведомление об устранении нарушений с высокой степенью риска, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля.

Минфин изменил Перечень критериев, не являющихся конфиденциальной информацией.

В Правилах применения системы управления рисками по критериям, не являющимся конфиденциальной информацией, исключены следующие критерии:

"Среднемесячная заработная плата на одного работника";

"Сделки с налогоплательщиками, имеющими взаиморасчеты с лицами, снятыми с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость, в том числе ликвидированными, бездействующими, банкротами";

"Неоднократное приближение к предельному значению установленных Налоговым кодексом показателей, предоставляющих право применять специальные налоговые режимы".

Дополнен Критерий "Участник пилотного проекта по упрощенному возврату суммы превышения налога на добавленную стоимость участникам зернового рынка" определяется на основе сведений Национальной палатой предпринимателей РК "Атамекен" о регистрации налогоплательщика в качестве участника пилотного проекта, представляемых в органы государственных доходов не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Приоритетность данного критерия – минус 1 балл, влияние на степень (уровень) риска – положительный.

Также Правила дополнены новой главой 7 "Порядок и критерии степени (уровня) риска для отбора налогоплательщиков субъектов (объектов) периодической налоговой проверки".

Периодические налоговые проверки назначаются по критериям оценки степени (уровня) риска, не являющимися конфиденциальной информацией, и критериям оценки степени (уровня) риска, являющимися конфиденциальной (служебной) информацией.

Борьба с наркотиками

Изменен Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК.

Что изменилось

Уточнено, что Каннабис (Конопля) относится к наркотическим средствам как в высушенном, так и в невысушенном виде.

Раздел "Наркотические средства" дополнен следующими строками: Изотонитазен, Кротонилфентанил, Циклопропилфентанил, Акрилоилфентанил (акрилфентанил), Фуранилфентанил, Тетрагидрофуранилфентанил (THF-F), U-47700, МТ-45, AH-7921.

Раздел "Психотропные вещества" дополнен следующими строками: Этизолам, Трамадол, Кетамин.

Список прекурсоров изложен в новой редакции.

Дополнения внесены в Сводную таблицу об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте к небольшим, крупным и особо крупным размерам.

В новой редакции изложена таблица "Размеры незаконной культивации растений, отнесенных к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам".

Торговля

Обновлены правила организации работы торговых рынков.

Теперь Администрация рынка может предъявлять нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность рынка как в бумажном, так и в электронном виде.

Исключены дублирующие нормы касательно соблюдения требований санитарных правил на территории рынка.

Уточнено, что не только собственник (владелец) торгового рынка, но и ИП, и юридические лица, предоставляющие в аренду (пользование) торговые объекты, торговые места в торговых объектах, в том числе на торговых рынках исполняют налоговое обязательство в соответствии с налоговым законодательством РК.

Дополнено, что субъекты торговой деятельности и работники рынка, относящиеся к декретированной группе населения, должны соблюдать санитарно-гигиенические требования, а также проходить медицинские осмотры в соответствии с правилами и периодичностью проведения обязательных медицинских осмотров и оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров".

С 7 апреля 2023 года к уведомлению о проведении выставочно-ярмарочной торговли не нужно прилагать копию договора аренды (купли-продажи) недвижимого имущества или свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество либо иной документ, подтверждающий право пользования или владения и (или) распоряжения недвижимым имуществом в целях проведения выставочно-ярмарочной торговли.

Таким образом к уведомлению нужно приложить всего 2 документа:

копия решения организатора о проведении выставки с указанием ее цели и назначения;

документ, подтверждающий согласование времени и места проведения выставочно-ярмарочной торговли с местным исполнительным органом соответствующей территории.

Медицина

Минздрав утвердил Перечень стратегически важных лекарственных средств и медицинских изделий, в котором 4811 наименований.

В перечень стратегически важных медицинских изделий вошли медицинские изделия в зависимости от степени потенциального риска применения (класс 1, класс 2а, класс 2б, класс 3) и медицинские изделия для диагностики вне живого организма in vitro.

Утвержден ряд стандартов организации оказания медицинской помощи:

хирургической (абдоминальной, торакальной, колопроктологической)

дерматовенерологической;

при инфекционных заболеваниях.

Банкротство граждан

Утверждены Правила проведения электронного аукциона по продаже имущества гражданина-должника.

Электронный аукцион проводит финансовый управляющий в соответствии с планом продажи имущества должника, составляемым на основании инвентаризации и оценки имущественной массы должника. Стартовая цена устанавливается продавцом на уровне не ниже 75% от оценочной стоимости имущества.

Для участия в аукционе надо подать электронную заявку, подписанную ЭЦП и внести гарантийный взнос в размере 10% от стартовой стоимости лота, но не менее 20 МРП (69 000 тенге).

Электронный аукцион проводится до максимально предложенной цены одним из участников. Правилами установлен шаг изменения цены (от 10 до 0,5% в зависимости от стартовой цены).

Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Утвержден проверочный лист в области государственного контроля за деятельностью финансового управляющего в процедурах восстановления платежеспособности и судебного банкротства. Его деятельность должна соответствовать 20 пунктам перечня предъявляемых требований.

Также Минфин утвердил форму уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля без посещения финансового управляющего.

Демаркация границы

Ратифицирован Договор о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.

Протяженность демаркированной линии Государственной границы составляет 2356.666 км.

Перемещение специфических товаров через границу

Специфические товары будут выявлять при перемещении на границе РК со странами ЕАЭС.

Минфин утвердил:

Правила осуществления проверки документов и сведений, осмотра и (или) досмотра перемещаемых через Государственную границу РК с государствами-членами ЕАЭС товаров;

форму акта осмотра товаров;

форму акта досмотра товаров.

Должностное лицо органов госдоходов при проверке документов и сведений, сопоставляет сведения в предоставленных физическими и юридическими лицами, осуществляющими перемещение товаров, транспортных (перевозочных) и коммерческих документах:

со сведениями, полученными из информационных систем, используемых ОГД;

со сведениями, полученными способами, незапрещенными законодательством РК.

При выявлении специфических товаров, перемещаемых через Госграницу с государствами-членами ЕАЭС без разрешения принимается решение о запрете экспорта, импорта или транзита специфических товаров.

Основания для проведения осмотра:

визуальное обнаружение специфических товаров, на которые не были представлены разрешения;

рекомендации профилей риска.

Основания для проведения досмотра:

наличие информации от государственных органов РК о потенциальном риске перемещения специфических товаров без разрешения;

рекомендации профилей риска.

Во время осмотра и досмотра производится видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, в ходе которой должностное лицо ОГД комментирует весь процесс.

Также утверждены:

Перечень технических средств контроля (ТСК) специфических товаров;

Правила применения ТСК специфических товаров.

В перечень ТСК вошли средства оперативной связи, контроля носителей аудио и видеоинформации, средства идентификации, досмотровая интраскопическая техника, средства поиска.

ТСК применяются для сокращения времени проведения и выявления фактов правонарушений в сфере контроля специфических товаров.

При применении ТСК должностные лица ОГД соблюдают необходимые меры безопасности в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, а также товарам и транспортным средствам.

ЕАЭС

Повышенный порог беспошлинного ввоза товаров в ЕАЭС в 1 000 евро продлен до 1 октября 2023 года.

Таким образом, до 1 октября текущего года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, придется заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм.

Напомним, ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

Посмотреть все изменения в законодательстве можно здесь.