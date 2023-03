Елена Рыбакина признана лидером сезона в трех номинациях

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина после выхода в финал "Мастерса" на кортах Майами улучшила свои показатели в трех позициях среди лучших теннисисток планеты, сообщает Zakon.kz.

К данному моменту седьмая ракетка планеты Елена Рыбакина опережает своих конкурентов в трех номинациях: она лидер нынешнего сезона по заработанным призовым деньгам, возглавляет рейтинг по количеству эйсов, а также ей принадлежит первенство по "виннерсам" в рамках одного турнира.

После выхода в финал Мiami Оpеn Рыбакина обошла Арину Соболенко (Беларусь) по числу заработанных призовых в сезоне.

1. Елена Рыбакина – 3 178 819 долларов США.

2. Арина Соболенко – 3 118 046.

3. Джессика Пегула – 1 979 888.

Елена Рыбакина всего за карьеру заработала 8 877 417 долларов призовых под эгидой WTA-Тура.

Keeps her perfect tiebreak record in 2023 intact 💪



Elena Rybakina wins five of the six points after the rain delay to clinch the first set!#MiamiOpen pic.twitter.com/4xeHtqZBH0 — wta (@WTA) March 31, 2023

Нашей теннисистке также нет равных по эйсам в женском Туре. После победы на Пегулой количество ее подач на вылет достигло 212 в сезоне.

Sunshine after the rain...? ☀️🌧️



Elena Rybakina gets past Pegula and is one win away from the Sunshine Double!!



Will face Kvitova or Cirstea in the #MiamiOpen final on Saturday 🔜 pic.twitter.com/LmS0nc9Jkt — wta (@WTA) March 31, 2023

И в заключение, Рыбакина после полуфинала с Джессикой установила рекорд сезона по "виннерсам" (активно выигранные удары) – 169. Прежний рекорд (168) принадлежал чешской теннисистке Линде Носковой.

169 - Elena Rybakina has now made 169 winners at the Miami Open 2023: the highest tally in a single WTA Tour tournament so far in 2023, surpassing Linda Noskova in Adelaide (168). Pressure.#MiamiOpen | @WTA @WTA_insider @MiamiOpen — OptaAce (@OptaAce) March 31, 2023

Теперь лучшая теннисистка Казахстана возьмет небольшой отдых, чтобы подготовиться к воскресному финалу, где ее соперницей станет победительница матча Петра Квитова (Чехия) – Сорана Кирстя (Румыния).