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Елена Рыбакина стала лидером сезона-2023 по выигранным тай-брейкам

Елена Рыбакина стала лидером сезона-2023 по выигранным тай-брейкам Фото: wta
Портал по спортивной статистике OptaAce подсчитал, кто из теннисисток WTA тура выиграл наибольшее количество тай-брейков в 2023 году. Лидером сезона по этому показателю стала первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина выиграла 16 тай-брейков на турнирах WTA в 2023 году. Второе место в рейтинге заняла бразильянка Беатрис Аддад Майя, одержавшая 15 побед на тай-брейках.

Также в топ-5 вошли россиянка Екатерина Александрова (14), чешка Петра Квитова (13) и белоруска Арина Соболенко (13).

В прошедшем сезоне Елена Рыбакина выиграла два турнира серии "Мастерс" (WTA-1000) – в Индиан-Уэллсе и Риме. Также четвертая ракетка мира впервые сыграла на Итоговом чемпионате WTA. 

Ранее Елена Рыбакина вошла в топ-5 по количеству ударов навылет. 

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