Елена Рыбакина стала лидером сезона-2023 по выигранным тай-брейкам

Елена Рыбакина выиграла 16 тай-брейков на турнирах WTA в 2023 году. Второе место в рейтинге заняла бразильянка Беатрис Аддад Майя, одержавшая 15 побед на тай-брейках.

Также в топ-5 вошли россиянка Екатерина Александрова (14), чешка Петра Квитова (13) и белоруска Арина Соболенко (13).

16 - Elena Rybakina won 16 tie-breaks in the WTA in 2023, she is the player with the most tie-breaks won this season. Top. #WTA | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/d2xpQXXRP5