Женис Касымбек: МСБ – живой и растущий организм

Аким Астаны Женис Касымбек на странице в Instagram высказался о развитии малого и среднего бизнеса. По его словам, МСБ – живой и растущий организм, бесперебойная работа которого зависит от многих факторов.

Наша задача, заявил он, помогать и создавать комфортные условия.

В столице действуют более 209 тыс. субъектов предпринимательства. Горожане каждый день пользуются их услугами в самых разных сферах. Бизнес обеспечивает рабочими местами 460 тыс. человек, это 71% экономически активного населения столицы.

"Для создания более комфортных условий встретился с предпринимателями города. Встреча прошла в формате "открытого микрофона". Участие приняли глава Нацпалаты "Атамекен" Раимбек Баталов, предприниматели, представители отраслевых ассоциаций, госорганов и др.". Женис Касымбек

Аким отметил, что на встрече поднимались вопросы по развитию инженерной инфраструктуры столицы, строительству социальных объектов (доступного льготного жилья, школ, медобъектов, детсадов и др.), доступности и качеству интернета, сферы земельных отношений, внесению изменений в ГЧП проекта по платным парковочным местам и др.

"Глава государства в ходе открытия первой сессии Парламента VIII созыва отметил, что движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство: "важно дать им возможность развивать бизнес внутри страны и реально помочь им". Нами принят ряд мер, которые позволяют оказывать системную поддержку предпринимателям: преференции на территории СЭЗ и индустриального парка, выдаются гранты и кредиты по разным программам, функционирует фронт-офис для инвесторов "Astana Invest", оказывается помощь в подведении инженерных сетей, создании необходимой инфраструктуры". Женис Касымбек

В заключении аким добавил: "но и этого недостаточно".