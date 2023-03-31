Женис Касымбек: МСБ – живой и растущий организм
Фото: Instagram/jenis_qasymbek
Аким Астаны Женис Касымбек на странице в Instagram высказался о развитии малого и среднего бизнеса. По его словам, МСБ – живой и растущий организм, бесперебойная работа которого зависит от многих факторов.
Наша задача, заявил он, помогать и создавать комфортные условия.
В столице действуют более 209 тыс. субъектов предпринимательства. Горожане каждый день пользуются их услугами в самых разных сферах. Бизнес обеспечивает рабочими местами 460 тыс. человек, это 71% экономически активного населения столицы.
"Для создания более комфортных условий встретился с предпринимателями города. Встреча прошла в формате "открытого микрофона". Участие приняли глава Нацпалаты "Атамекен" Раимбек Баталов, предприниматели, представители отраслевых ассоциаций, госорганов и др.".Женис Касымбек
Аким отметил, что на встрече поднимались вопросы по развитию инженерной инфраструктуры столицы, строительству социальных объектов (доступного льготного жилья, школ, медобъектов, детсадов и др.), доступности и качеству интернета, сферы земельных отношений, внесению изменений в ГЧП проекта по платным парковочным местам и др.
"Глава государства в ходе открытия первой сессии Парламента VIII созыва отметил, что движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство: "важно дать им возможность развивать бизнес внутри страны и реально помочь им". Нами принят ряд мер, которые позволяют оказывать системную поддержку предпринимателям: преференции на территории СЭЗ и индустриального парка, выдаются гранты и кредиты по разным программам, функционирует фронт-офис для инвесторов "Astana Invest", оказывается помощь в подведении инженерных сетей, создании необходимой инфраструктуры".Женис Касымбек
В заключении аким добавил: "но и этого недостаточно".
"Совместно с Национальной палатой "Атамекен" также будем создавать дополнительные меры поддержки, в том числе продолжим убирать бюрократические проволочки и барьеры. Подобные встречи будем проводить на регулярной основе".Женис Касымбек
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