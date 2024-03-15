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Женис Касымбек рассказал о готовности Астаны к паводкам

Женис Касымбек рассказал о готовности Астаны к паводкам, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 09:39 Фото: gov.kz
Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, какие работы проводятся по подготовке к паводкам.

Как отметил аким Астаны, зима в этом году выдалась обильной на осадки. Если за аналогичный период прошлого года было вывезено 3 млн 800 тысяч кубометров снега, то в этот зимний сезон – уже более 6 миллионов 200 тысяч кубометров снега, что почти в два раза больше. По данным Казгидромета, обильные осадки также ожидаются в марте и апреле.

"В целом, только с начала года выпало осадков в два раза выше нормы. В связи с этим в городе активно ведутся противопаводковые мероприятия.

Количество паводкоопасных участков в сравнении с прошлыми годами уменьшилось до 20. Это 5 участков в районе Алматы, 4 участка – в Байконыре, 6 участков – в Нуре, 3 участка – в Сарыарке, 2 участка – в районе Есиль.

На сегодняшний день очищено порядка более 45 тыс. погонных метров арычно-лотковой сети, почти 2 тыс. штук смотровых и дождеприемных колодцев, промыто почти 8 тыс. погонных метров коллекторов. Кроме того, ведутся работы по очистке от снега канала, расположенного между каналом "Нура-Есиль" и оз. "Майбалык", выявлению незаконных врезок в системы ливневой канализации и др.

Все данные работы продолжаются. В постоянной готовности находятся органы гражданской защиты, коммунальные службы и др. Особое внимание уделяется жилым массивам и паводкоопасным участкам", – написал аким города.

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