В школах Алматы 1 апреля стартует прием в первый класс

В Алматы с 1 апреля 2023 года начнется регистрация детей в первый класс и продлится по 1 августа. В госорганизациях среднего образования прием осуществляется онлайн через портал "Электронного правительства", рассказали в акимате Алматы, сообщает Zakon.kz.

Присутствие заявителя в школе не требуется. Для удобства родителей документы можно также подать в традиционном бумажном формате. Портал "Электронного правительства" (egov.kz) по приему заявок и зачислению детей в 1 класс будет доступен с 1 апреля.

Так, согласно правилам оказания услуги прием заявлений осуществляется с понедельника по пятницу за исключением выходных и праздничных дней. В текущем году 1-2 апреля выпадают на выходные дни, в связи с этим заявки будут обработаны с 3 апреля.



Организации образования обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет. Прием осуществляется с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания школы (микроучастку), независимо от уровня подготовки. Детей также можно оформить не только в школу по своему микроучастку, но и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест.

Напомним, что для подачи услугополучателем заявки на получение услуги по приему в школу необходима регистрация (временная или постоянная), подтверждающая место проживания (только для законных представителей, детям до 14 лет регистрация не требуется).

Пошаговая инструкция по подаче заявления в первый класс:

1. Перед подачей заявки необходимо определить микроучасток, по которому проживает заявитель. Определить, к какому микроучастку относится заявитель, можно на портале государственных услуг Управления образования города Алматы (bilimalmaty.kz). На главной странице в разделе меню "Карта микроучастков" перейти в "Поиск", указав адрес регистрации или проживания, и определить организацию образования, к которой относитесь.

2. Необходимо авторизоваться на портале egov.kz через ЭЦП (электронную цифровую подпись) или при помощи sms-пароля. На главной странице выбрать "Образование", далее раздел "Среднее образование". Пройти в раздел "Прием документов и зачисление в организации образования (начальные, основные средние, общие средние, специальные)".

Перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн". Необходимо выбрать тип заявки "Прием документов и зачисление в организацию образования", указать номер телефона, электронную почту. Далее необходимо выбрать, от кого подается заявление. Кликнуть по кнопке "Выбрать ребенка", из появившегося списка выбрать поступающего в школу ребенка.

3. Далее выбираете форму обучения, класс, регион, район, организацию образования, язык обучения. Заполнить заявку и загрузить цифровое фото ребенка размером 3х4 см, электронные копии документов о состоянии здоровья формы № 063/у и № 026/у-3. Общий объем прикладываемых документов не должен превышать 1 Мб.

Подписать заявку можно с помощью ЭЦП, либо при помощи sms-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).

Срок оказания государственной услуги – один рабочий день. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

При подаче заявки в бумажном формате необходимо предоставить в школу следующие документы:

заявление родителей или иных законных представителей ребенка;

документ, удостоверяющий личность (оригинал требуется для идентификации, который возвращается услугополучателю);

медицинские справки (формы № 065/у и 026/у-3);

фотографии ребенка размером 3х4 см в количестве двух штук.

Всего ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут около 30 тысяч детей города.

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