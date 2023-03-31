В школах Алматы 1 апреля стартует прием в первый класс
Присутствие заявителя в школе не требуется. Для удобства родителей документы можно также подать в традиционном бумажном формате. Портал "Электронного правительства" (egov.kz) по приему заявок и зачислению детей в 1 класс будет доступен с 1 апреля.
Так, согласно правилам
оказания услуги прием заявлений осуществляется с понедельника по пятницу за
исключением выходных и праздничных дней. В текущем году 1-2 апреля выпадают на
выходные дни, в связи с этим заявки будут обработаны с 3 апреля.
Организации образования обеспечивают прием в первый класс детей шести лет и детей, которым в текущем календарном году исполняется шесть лет. Прием осуществляется с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания школы (микроучастку), независимо от уровня подготовки. Детей также можно оформить не только в школу по своему микроучастку, но и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест.
Напомним, что для подачи услугополучателем заявки на получение услуги по приему в школу необходима регистрация (временная или постоянная), подтверждающая место проживания (только для законных представителей, детям до 14 лет регистрация не требуется).
Пошаговая инструкция по подаче заявления в первый класс:
1. Перед подачей заявки необходимо определить микроучасток, по которому проживает заявитель. Определить, к какому микроучастку относится заявитель, можно на портале государственных услуг Управления образования города Алматы (bilimalmaty.kz). На главной странице в разделе меню "Карта микроучастков" перейти в "Поиск", указав адрес регистрации или проживания, и определить организацию образования, к которой относитесь.
2. Необходимо авторизоваться на портале egov.kz через ЭЦП (электронную цифровую подпись) или при помощи sms-пароля. На главной странице выбрать "Образование", далее раздел "Среднее образование". Пройти в раздел "Прием документов и зачисление в организации образования (начальные, основные средние, общие средние, специальные)".
Перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн". Необходимо выбрать тип заявки "Прием документов и зачисление в организацию образования", указать номер телефона, электронную почту. Далее необходимо выбрать, от кого подается заявление. Кликнуть по кнопке "Выбрать ребенка", из появившегося списка выбрать поступающего в школу ребенка.
3. Далее выбираете форму обучения, класс, регион, район, организацию образования, язык обучения. Заполнить заявку и загрузить цифровое фото ребенка размером 3х4 см, электронные копии документов о состоянии здоровья формы № 063/у и № 026/у-3. Общий объем прикладываемых документов не должен превышать 1 Мб.
Подписать заявку можно с помощью ЭЦП, либо при помощи sms-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан).
Срок оказания государственной услуги – один рабочий день. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с уведомлением об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.
При подаче заявки в бумажном формате необходимо предоставить в школу следующие документы:
- заявление родителей или иных законных представителей ребенка;
- документ, удостоверяющий личность (оригинал требуется для идентификации, который возвращается услугополучателю);
- медицинские справки (формы № 065/у и 026/у-3);
- фотографии ребенка размером 3х4 см в количестве двух штук.
Всего ожидается, что в новом учебном году в первый класс пойдут около 30 тысяч детей города.
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