Строители и горняки чаще всего получают травмы на работе в Казахстане

Председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда РК, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов в СЦК перечислил регионы с высоким уровнем производственного травматизма, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, высокий уровень травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадали 19 человек), Восточно-Казахстанской (17 человек), Абайской (15 человек), Туркестанской (14 человек) и Кызылординской (14 человек) областях.



"В 2022 году в разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 16,2%, строительной отрасли – 15%". Толеген Оспанкулов

Он отметил, что за последние пять лет количество пострадавших на производстве уменьшились на 6,5% – с 1568 до 1465 человек, а количество погибших – на 8,4% – с 220 до 203 человек.

В целом, по данным спикера, на 1 марта 2023 года на предприятиях страны пострадали 187 человек, что на 13% меньше аналогичного периода прошлого года, из них погиб 21 человек, что на 34,4% меньше аналогичного периода прошлого года.

Причины несчастных случаев разные, заявил Толеген Оспанкулов, и исходят из отношения к созданию безопасных условий труда как работодателей, так и самих работников.

В 2022 году государственными инспекторами труда выявлен 2771 факт нарушения по безопасности и охране труда.

Это, в основном, нарушения по: необеспечению безопасными условиями труда (544, или 19,6%);

необеспечению средствами индивидуальной и коллективной защиты, специальной одеждой и специальной обувью (179, или 6,5%);

непроведению обучения работников по безопасности труда (306, или 11%).

Ранее сообщалось, что в Казахстане вырастут выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минтруда.