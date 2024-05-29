В Казахстане наблюдается рост травматизма на производстве

Председатель Комитета труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов 29 мая на брифинге в СЦК озвучил, что в Казахстане наблюдается рост производственного травматизма по сравнению с предыдущим годом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, по итогам 2023 года в Казахстане по сравнению с 2022 годом зафиксирован рост производственного травматизма на 30%.

"Если с начала года у нас погибли на производстве 59 человек, то в прошлом году – 45, пострадали 496 человек, а в прошлом году данный показатель был равен 426. То есть тенденция к повышению, конечно, имеет место быть", – рассказал Оспанкулов.

По его словам, в основном тенденция роста имеется в двух отраслях – строительной и горно-металлургической.

27 мая работники завода "СемАЗ" записали видеообращение к правительству Казахстана с просьбой о защите и с призывом развивать собственное производство в стране.