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Законодательство РК

В Казахстане наблюдается рост травматизма на производстве

Завод, работа, производство , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2024 17:03 Фото: pixabay
Председатель Комитета труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов 29 мая на брифинге в СЦК озвучил, что в Казахстане наблюдается рост производственного травматизма по сравнению с предыдущим годом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, по итогам 2023 года в Казахстане по сравнению с 2022 годом зафиксирован рост производственного травматизма на 30%.

"Если с начала года у нас погибли на производстве 59 человек, то в прошлом году – 45, пострадали 496 человек, а в прошлом году данный показатель был равен 426. То есть тенденция к повышению, конечно, имеет место быть", – рассказал Оспанкулов.

По его словам, в основном тенденция роста имеется в двух отраслях – строительной и горно-металлургической.

27 мая работники завода "СемАЗ" записали видеообращение к правительству Казахстана с просьбой о защите и с призывом развивать собственное производство в стране.

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