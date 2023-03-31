США призвали граждан немедленно покинуть Россию

Американские власти обеспокоены присутствием граждан США в России. Госдепартамент также рекомендует воздержаться от поездок в РФ – в том числе из-за риска незаконного задержания, сообщает Zakon.kz.

Администрация США после задержания в РФ корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича призвала сограждан немедленно покинуть Россию, сообщает Deutsche Welle.

Пребывание американских граждан в России вызывает "глубокую обеспокоенность", заявил журналистам в четверг, 30 марта, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



По словам Кирби, арест Гершковича и выдвинутые против него обвинения стали неожиданностью. Не было никакого предварительного предупреждения и никаких признаков того, что Россия планирует какие-либо серьезные действия против журналистов в целом, отметил он. В то же время задержание граждан США или подавление свободной и независимой прессы не является чем-то новым для России, сказал Джон Кирби.

В заявлении Белого дома говорится, что преследование американских граждан властями РФ неприемлемо.

"Мы самым решительным образом осуждаем задержание Эвана Гершковича". Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Госсекретарь США Энтони Блинкен связал задержание Гершковича с репрессиями против СМИ в РФ. "Мы самым решительным образом осуждаем непрекращающиеся попытки Кремля запугать, подавить и наказать журналистов и представителей гражданского общества", – сказал он. В Госдепартаменте также напомнили о призыве к американцам, живущим в России или путешествующим по ней, немедленно покинуть страну.

Эван Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным по обвинению в шпионаже в России с момента окончания холодной войны в 1986 году.



В заявлении ФСБ РФ говорилось, что журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Спецслужба утверждает, что журналиста задержали "при попытке получения секретных сведений".