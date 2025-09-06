#АЭС в Казахстане
Мир

МИД Польши призвал своих граждан как можно скорее покинуть Беларусь

флаг Польши, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 15:35 Фото: wikipedia
Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Польши покинуть Беларусь "доступными коммерческими и частными способами" и настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в эту страну, сообщает Zakon.kz.

Заявление пресс-секретаря министерства опубликовало польское СМИ rmf24.

"Это недемократическая страна, и она недружелюбна по отношению к Польше. Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно серьезнее", — заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.

Внешнеполитическое ведомство Польши выступило с экстренным заявлением после задержания в Беларуси гражданина страны Гжегоша Гавела по обвинению в шпионаже. Варшава назвала обвинения абсурдными и подтвердила поддержку своему гражданину.

В ведомстве заявили, что поездки в Беларусь представляют серьезный риск, и настоятельно рекомендовали полякам покинуть страну. В случае ухудшения ситуации с безопасностью или закрытия границ эвакуация может оказаться невозможной, считают в ведомстве.

МИД также напомнил, что перевозка даже следовых количеств наркотиков и психотропных веществ, включая медицинскую марихуану или обезболивающие без рецепта, в Беларуси грозит лишением свободы.

Гражданам Польши советуют регистрироваться в системе Odyseusz, следить за обновлениями МИД и учитывать, что для пассажирского сообщения с Польшей работает только переход Тересполь – Брест.

В начале августа в Польше задержали сотрудника аппарата казахстанского военного атташе.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
