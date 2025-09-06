МИД Польши призвал своих граждан как можно скорее покинуть Беларусь
Заявление пресс-секретаря министерства опубликовало польское СМИ rmf24.
"Это недемократическая страна, и она недружелюбна по отношению к Польше. Я хотел бы, чтобы эти предупреждения были восприняты как можно серьезнее", — заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.
Внешнеполитическое ведомство Польши выступило с экстренным заявлением после задержания в Беларуси гражданина страны Гжегоша Гавела по обвинению в шпионаже. Варшава назвала обвинения абсурдными и подтвердила поддержку своему гражданину.
В ведомстве заявили, что поездки в Беларусь представляют серьезный риск, и настоятельно рекомендовали полякам покинуть страну. В случае ухудшения ситуации с безопасностью или закрытия границ эвакуация может оказаться невозможной, считают в ведомстве.
МИД также напомнил, что перевозка даже следовых количеств наркотиков и психотропных веществ, включая медицинскую марихуану или обезболивающие без рецепта, в Беларуси грозит лишением свободы.
Гражданам Польши советуют регистрироваться в системе Odyseusz, следить за обновлениями МИД и учитывать, что для пассажирского сообщения с Польшей работает только переход Тересполь – Брест.
В начале августа в Польше задержали сотрудника аппарата казахстанского военного атташе.