Опубликован список высокооплачиваемых футбольных тренеров мира
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Главный тренер столичного "Атлетико" с большим отрывом опережает своих коллег по цеху. Он находится на первой строчке с зарплатой в 34 млн евро в год, пишет Dailymail.
В топ-10 самых высокооплачиваемых наставников входят следующие специалисты:
1. Диего Симеоне ("Атлетико") – 34 млн евро;
2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 22,4 млн евро;
3. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 17,8 млн евро;
Фото: Instagram/jurgenkloppite
4. Грэм Поттер ("Челси") – 13,5 млн евро;
5. Массимилиано Аллегри ("Ювентус") – 12,8 млн евро;
6. Томас Тухель ("Бавария") – 12 млн евро;
7. Карло Анчелотти ("Реал") – 11 млн евро;
Фото: Instagram/mrancelotti
8. Симоне Индзаги ("Интер") – 10 млн евро;
9. Жозе Моуринью ("Рома") – 9,2 млн евро;
10. Хаби Алонсо ("Байер") – 5 млн евро.