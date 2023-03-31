Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Опубликован список высокооплачиваемых футбольных тренеров мира

Футбол Рейтинг Тренеров Фото: Instagram/simeone
Стал известен рейтинг ведущих футбольных тренеров мира с самыми высокими зарплатами, во главе которого стал аргентинский специалист Диего Симеоне, который руководит мадридским "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Главный тренер столичного "Атлетико" с большим отрывом опережает своих коллег по цеху. Он находится на первой строчке с зарплатой в 34 млн евро в год, пишет Dailymail.

В топ-10 самых высокооплачиваемых наставников входят следующие специалисты:

1. Диего Симеоне ("Атлетико") – 34 млн евро;

2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити") – 22,4 млн евро;

3. Юрген Клопп ("Ливерпуль") – 17,8 млн евро;

Футбол Рейтинг Тренеров

Фото: Instagram/jurgenkloppite

4. Грэм Поттер ("Челси") – 13,5 млн евро;

5. Массимилиано Аллегри ("Ювентус") – 12,8 млн евро;

6. Томас Тухель ("Бавария") – 12 млн евро;

7. Карло Анчелотти ("Реал") – 11 млн евро;

Футбол Рейтинг Тренеров

Фото: Instagram/mrancelotti

8. Симоне Индзаги ("Интер")  – 10 млн евро;

9. Жозе Моуринью ("Рома") – 9,2 млн евро;

10. Хаби Алонсо ("Байер") – 5 млн евро.


Читайте также

Елена Рыбакина: Я немного разозлилась, когда уступала в счете

Фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию

Елена Рыбакина признана лидером сезона в трех номинациях

Куандык Шынасилов
Аргентина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Казахстан, Кентау
Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов
44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления