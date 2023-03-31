Опубликован список высокооплачиваемых футбольных тренеров мира

Фото: Instagram/simeone

Стал известен рейтинг ведущих футбольных тренеров мира с самыми высокими зарплатами, во главе которого стал аргентинский специалист Диего Симеоне, который руководит мадридским "Атлетико", сообщает Zakon.kz.

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