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Опубликован список самых доходных футбольных клубов мира

Футбол Реал Самый доходный клуб Фото: Instagram/realmadrid
Самый титулованный футбольный клуб планеты, мадридский "Реал" возглавил рейтинг команд с самыми наибольшими доходами за прошедший сезон, сообщает Zakon.kz.

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В очередном рейтинге Deloitte Football Money League представлены 20 футбольных клубов мира, которые достигли самого высокого дохода в сезоне 2022/23. Королевский "Реал" возвращается на вершину таблицы рейтинга лидеров впервые с сезона 2017/18 с рекордными доходами в 831 млн евро, что на 118 млн евро больше, чем в прошлом году. 

Футбол Доходный клуб мира

Фото: Instagram/mancity

В топ-5 самых доходных клубов также вошли "Манчестер Сити" (825,9 млн), ПСЖ (801,8 млн), Барселона (800,1 млн) и "Манчестер Юнайтед" (745,8 млн).

Суммируя доходы всех клубов данного рейтинга, сообщается о рекордных доходах в размере 10,5 млрд евро, что на 14% больше, в сезоне 2021/22. 

Футбол Доходный клуб Европы

Фото: Instagram/fcbfemeni

Рост доходов в прошедшем сезоне обусловлен рекордными доходами от игровых дней и коммерческой деятельности, 1,9 млрд евро и 4,4 млрд евро соответственно. При этом коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций.

Что касается женского футбола, то здесь самым доходным коллективом оказалась "Барселона", выручка клуба за сезон 2022/23 составила 13,4 млн евро, что на 74% больше, чем в прошлом году. За каталонскими футболистками следуют представительницы "МЮ" (8,0 млн), "Реала" (7,4 млн), "МанСити" (5,3 млн) и "Реала" (5,3 млн). 

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Реал Мадрид Барселона ФК Манчестер Юнайтед Манчестер сити ПСЖ
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