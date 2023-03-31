Топ-7 признаков синдрома отложенной жизни

Психолог Светлана Назоева высказалась о синдроме отложенной жизни. Она рассказала, на какие мысли нужно обратить внимание в первую очередь, сообщает Zakon.kz.

К примеру, есть мысли, которые указывают на синдром:



"Отправлюсь в путешествие, как только заработаю побольше денег".

"Надену красивое платье, как только немного похудею".

"Пойду в спортзал, когда накоплю на хороший абонемент и красивую спортивную одежду".

"Начну правильно питаться, как только закончатся праздники".

Если вам знакомы эти или подобные формулировки, значит, вы живете с синдромом отложенной жизни. Этот синдром не относится к психологическим расстройствам, но он может стать причиной апатии, невроза или даже депрессии.

Симптомы и признаки, указывающие, что вы постоянно откладываете свое счастье:

1. Вы не цените то, что имеете. Например, свою работу вы воспринимаете как способ "пересидеть" или дождаться лучшего предложения. Не завершаете отношения, которые не устраивают, в надежде, что сделаете это, когда встретите более подходящего человека. Или не покупаете красивую одежду, так как вам не нравится ваша фигура.

2. Вы не способны принять важное решение. Среди множества вариантов и идей не можете выбрать то, чему готовы посвятить себя прямо сейчас. Или занимаетесь сразу всем, или откладываете дела на неопределенное будущее.

3. Главная радость – мечты о будущем. Вам кажется, что с нового года жизнь изменится к лучшему. Что, будь у вас более интересная работа, вы были бы намного счастливее. Или, как только появятся отношения, вы наконец будете жить полноценной жизнью.

4. Внешние причины оказывают влияние на вашу жизнь. В этом случае кажется, что нет смысла откладывать деньги во время финансового кризиса или учить новый язык во время пандемии. Вы чувствуете, что не стоит радовать себя, когда вокруг происходит что-то плохое.

5. Вы постоянно сравниваете себя с другими. Думаете, что недостаточно компетентны, чтобы претендовать на лучшую должность, или недостаточно хорошо выглядите, чтобы сходить на свидание. В этом случае кажется, что другие более достойны, а вам надо сначала похудеть, купить новую одежду, найти новую работу.

6. Ждете идеальных отношений. Эта причина, пожалуй, чаще остальных приводит к возникновению синдрома отложенной жизни. Вам кажется, что только после встречи с идеальным партнером начнется настоящая счастливая жизнь. А то, что есть сейчас, – репетиция, подготовка.

7. Ждете идеального момента. Вы уверены, что, как только дети вырастут, начнете больше времени посвящать себе; когда наступит лето, будете больше гулять; а когда погасите ипотеку, то сможете позволить себе крутой автомобиль.

Как бороться с синдромом отложенной жизни?

Чтобы решить проблему, нужно осознать проблему. Психолог говорит, что ждать идеального результата не стоит. Лучше попытаться действовать и ошибиться, но получить нужный опыт, чем не сделать ничего и остаться на том же месте, где и были, пишет Life.ru.

Также важно помнить, что "быстро – это медленно, но каждый день". Эксперт советует научиться ценить настоящее и радоваться каждому наступающему дню, сравнивая этот миг с еще одной возможностью быть счастливым здесь и сейчас.

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