Врачи-геронтологи Владимир Хавинсон и Светлана Трофимова назвали четыре китайских секрета долголетия, сообщает Zakon.kz.

По словам врачей, ученые, изучавшие феномен округа Бама, обратили внимание на то, что все долгожители имеют плотное телосложение: среди них нет ни толстых, ни худых. При этом местные жители не придерживаются диет, но ежедневно работают на полях.



Вторым секретом долголетия врачи считают холод. Специалисты отметили, что температура в домах местных жителей составляет +17+18°. В число полезных привычек, помогающих продлить жизнь, специалисты также включили тщательное пережевывание пищи.



"Важен не только рацион питания, но и то, как ты его принял", – подчеркнул Хавинсон в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".

Кроме того, люди в округе Бама часто пьют зеленый чай. Трофимова отметила, что он содержит большое количество биологически активных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья нашего организма. Врачи добавили, что правильный зеленый чай при регулярном употреблении способствует снижению уровня холестерина, нормализует углеводный обмен и снижает риск смертности.

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