Советы

Почему возникают пугающие мысли и нормально ли это

женщина, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2026 10:13 Фото: freepik
Психологи рассказали, что такое интрузивные мысли, почему они возникают и нужно ли их бояться. Подробнее – на Zakon.kz.

Интрузивные мысли – это навязчивые, непроизвольные образы, идеи или импульсы, которые внезапно появляются в сознании и вызывают тревогу или страх. Они могут быть странными, неприятными или противоречить ценностям человека.

Специалисты московской психиатрической клинической больницы №1 им. Н. А. Алексеева отмечают, что с такими мыслями время от времени сталкивается практически каждый. Само их появление не говорит о том, что с человеком что-то не так.

По их словам, значение имеет не содержание мыслей, а реакция на них. Если человек начинает зацикливаться, анализировать или пытаться подавить такие образы, они могут повторяться чаще и восприниматься как более значимые.

Часто интрузивные мысли связаны с темами, которые особенно важны для человека, – безопасностью, моралью, отношениями и контролем. Чем выше значимость этих ценностей, тем сильнее может быть тревога от подобных мыслей.

Также такие состояния могут усиливаться в периоды стресса, усталости и эмоционального напряжения.

Психологи подчеркивают, что наличие интрузивных мыслей не означает, что человек хочет или способен совершить то, о чем думает. Напротив, чаще они возникают у людей с высоким уровнем ответственности и развитым чувством морали.

При этом попытки отождествлять себя с такими мыслями усиливают тревогу и закрепляют их. Когда человек перестает воспринимать их как угрозу, они постепенно теряют силу и возникают реже.

"Интрузивные мысли – это часть работы мозга, его попытка обрабатывать информацию, прогнозировать опасности и поддерживать контроль. Иногда эта система дает сбой, и тогда обычные мысли начинают восприниматься как опасные", – пишут специалисты.

Ранее психологи рассказали, почему иногда отдых не помогает восстановиться.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
