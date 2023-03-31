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Крупные стройкомпании Мангистау предложили работу сельчанам, перекрывшим дорогу в Жетыбае

встреча с митингующими Фото: пресс-служба акимата Каракиянского района
31 марта руководители компаний "Альянс LTD", "Ақ жол құрылыс", "АЙКОМ LTD" встретились с сельчанами, перекрывшими дорогу в селе Жетыбай и предложили им работу в своих компаниях, сообщает Zakon.kz.

Строители предложили различные вакансии, такие как: водитель полуприцепа, электрик, сварщик, разнорабочий, начальник участка, машинист асфальтоукладчика, машинист бульдозера, машинист фронтального погрузчика, водитель легкового автомобиля, водитель грузового автомобиля, каменщик, штукатур-маляр, бетонщик.

Минимальная зарплата у имеющихся вакансий – 223 тысячи тенге, максимальная 450 тысяч тенге.

Как отметил директор "Альянс LTD" Аскар Керелбаев, предлагаемые вакансии являются постоянными рабочими местами, так как в Мангистау длинный строительный сезон.

"Услышав что вам нужно трудоустройство, мы решили помочь желающим, предложить постоянные рабочие места. Это хорошие вакансии, на многие из которых не требуется специального образования, можем помочь с повышением квалификации. В наших компаниях можно работать вахтовым методом, одна вахта – 15 дней, при этом получать хорошую, рыночную зарплату. К сожалению, трудоустроить всех желающих в нефтяную отрасль невозможно, но мы хотим предложить вам реальную альтернативу".Аскар Керелбаев

Собравшиеся отказались от предложенных вакансий, безапелляционно потребовав трудоустройства только в нефтяную отрасль.

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