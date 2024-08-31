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Какие дороги перекрыли в Алматы 31 августа

Алматы, вид на город Алматы, осень, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 07:20 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
31 августа 2024 года в Алматы в связи с ремонтом дорог перекрыли движение некоторых улиц, сообщает Zakon.kz.

До 11:00 движение перекрыто на улице Калдаякова от Макатаева до Толе би.

Объезд будет возможен по перекресткам с Гоголя и Толе би, а также по Абдуллиных, Зенкова, Каирбекова.

Также до 1 сентября движение перекрыто на Калдаякова от Толе би до Кабанбай батыра.

Объезд осуществляется по улицам Зенкова и Абдуллиных.

Ранее в Астане закрыли для движения транспорта еще несколько улиц в связи с проведением работ по ремонту дорог.

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