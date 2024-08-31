Какие дороги перекрыли в Алматы 31 августа
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
31 августа 2024 года в Алматы в связи с ремонтом дорог перекрыли движение некоторых улиц, сообщает Zakon.kz.
До 11:00 движение перекрыто на улице Калдаякова от Макатаева до Толе би.
Объезд будет возможен по перекресткам с Гоголя и Толе би, а также по Абдуллиных, Зенкова, Каирбекова.
Также до 1 сентября движение перекрыто на Калдаякова от Толе би до Кабанбай батыра.
Объезд осуществляется по улицам Зенкова и Абдуллиных.
Ранее в Астане закрыли для движения транспорта еще несколько улиц в связи с проведением работ по ремонту дорог.
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