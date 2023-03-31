В Казахстане создадут межведомственную комиссию по защите прав детей

Министерство просвещения подготовило приказ "О создании Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав", сообщает Zakon.kz.

Межведомственная комиссия создается при Министерстве просвещения и возглавит ее министр просвещения.

В Межведомственную комиссию также войдут:

вице-министр просвещения РК, заместитель председателя

руководитель управления Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, секретарь

вице-министр науки и высшего образования РК

вице-министр здравоохранения РК

вице-министр труда и социальной защиты населения РК, вице-министры остальных ведомств

представитель Генеральной прокуратуры РК

руководитель Национального центра по правам человека РК (по согласованию)

представитель Секретариата Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (по согласованию)

Уполномоченный по правам ребенка в РК (по согласованию)

председатель Комитета административной полиции МВД РК

директор Департамента консульской службы МИД РК

представитель общественного объединения (по согласованию).

Как отмечается, МВК создается для выработки предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

Основные задач и функции комиссии:

осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детской безнадзорности и беспризорности, защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, антиобщественных действий среди несовершеннолетних;



разработка программы и методики, направленных на совершенствование деятельности государственных органов по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, их социальную реабилитацию;



участие в обеспечении контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка;



изучение состояния правонарушений среди несовершеннолетних, детской безнадзорности и беспризорности, а также насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и организация проведения социологических исследований по этим вопросам;



оказание содействия в развитии сети организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и обеспечение мониторинга их деятельности;



обобщение и распространение положительного опыта работы органов и организаций, занимающихся профилактикой правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, оказание им методической и практической помощи;



заслушивание отчетов руководителей заинтересованных государственных органов о проводимой работе по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, защите и восстановлению их прав и законных интересов и организация обмена информацией между ними по курируемым вопросам;



координация деятельности заинтересованных органов в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, а также в осуществлении иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;



организация в средствах массовой информации освещения проводимой работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;



осуществление мониторинга и координация деятельности нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Как считают в Минпросвещения, создание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при уполномоченном органе в области защиты прав детей позволит осуществлять мониторинг и координировать деятельность нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 апреля.