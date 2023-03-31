В Казахстане создадут межведомственную комиссию по защите прав детей
Межведомственная комиссия создается при Министерстве просвещения и возглавит ее министр просвещения.
В Межведомственную комиссию также войдут:
- вице-министр просвещения РК, заместитель председателя
- руководитель управления Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, секретарь
- вице-министр науки и высшего образования РК
- вице-министр здравоохранения РК
- вице-министр труда и социальной защиты населения РК, вице-министры остальных ведомств
- представитель Генеральной прокуратуры РК
- руководитель Национального центра по правам человека РК (по согласованию)
- представитель Секретариата Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК (по согласованию)
- Уполномоченный по правам ребенка в РК (по согласованию)
- председатель Комитета административной полиции МВД РК
- директор Департамента консульской службы МИД РК
- представитель общественного объединения (по согласованию).
Как отмечается, МВК создается для выработки предложений по обеспечению реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
Основные задач и функции комиссии:
- осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детской безнадзорности и беспризорности, защите несовершеннолетних от насилия и жестокого обращения, антиобщественных действий среди несовершеннолетних;
- разработка программы и методики, направленных на совершенствование деятельности государственных органов по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, их социальную реабилитацию;
- участие в обеспечении контроля за условиями воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних в организациях, осуществляющих функции по защите прав ребенка;
- изучение состояния правонарушений среди несовершеннолетних, детской безнадзорности и беспризорности, а также насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и организация проведения социологических исследований по этим вопросам;
- оказание содействия в развитии сети организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и обеспечение мониторинга их деятельности;
- обобщение и распространение положительного опыта работы органов и организаций, занимающихся профилактикой правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, оказание им методической и практической помощи;
- заслушивание отчетов руководителей заинтересованных государственных органов о проводимой работе по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, защите и восстановлению их прав и законных интересов и организация обмена информацией между ними по курируемым вопросам;
- координация деятельности заинтересованных органов в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных организаций образования и организаций образования с особым режимом содержания, а также в осуществлении иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- организация в средствах массовой информации освещения проводимой работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;
- осуществление мониторинга и координация деятельности нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Как считают в Минпросвещения, создание Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при уполномоченном органе в области защиты прав детей позволит осуществлять мониторинг и координировать деятельность нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 апреля.