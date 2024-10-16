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Законодательство РК

В Казахстане изменят работу комиссий по делам несовершеннолетних

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Министерство просвещения подготовило постановление правительства, которым вносятся поправки в Типовое положение о деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает Zakon.kz.

В частности, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав включат региональных уполномоченных по правам ребенка и центры поддержки семьи.

Как поясняется, включение в состав комиссии представителей центров поддержки семьи позволит:

  • осуществлять координацию работы по охвату поддержкой лиц (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
  • усилить реализацию мер государственной семейной политики, в том числе мер по сохранению брака и семьи, разрешению семейных конфликтов;
  • оказать содействие в социальной, юридической и психологической поддержки лицам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
  • оказать поддержку лицам с признаками бытового насилия с возможностью их временного проживания сроком до одного месяца;
  • проводить информационно-разъяснительную работу о направлениях и мерах государственной семейной политики;
  • взаимодействовать с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия;
  • организовать работы мобильных групп по раннему выявлению и организации оказания поддержки лицам (семьям), находящимся в трудной жизненной ситуации, при участии органов образования, здравоохранения, внутренних дел в пределах своей компетенции под координацией местного исполнительного органа по вопросам социальной защиты и занятости населения.

Включение в состав комиссии региональных уполномоченных по правам ребенка позволит:

  • способствовать эффективной работе комиссии в области защиты прав детей;
  • создать условия для сотрудничества РУПРов с госорганами, учреждениями и другими структурами, чтобы обеспечить полноценную поддержку и защиту детей;
  • усилить общественный контроль за соблюдением прав детей;
  • качественно рассматривать жалобы и обращения граждан.

Вместе с тем раширены функции областной комиссии, в которые входит:

  • координация деятельности нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
  • осуществление мониторинга деятельности нижестоящих комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
  •  регулярное информирование заинтересованных государственных органов и организаций о состоянии работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также выявленных фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;
  •  обобщение и распространение положительного опыта работы органов и организаций, занимающихся профилактикой правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и учреждений средней безопасности для содержания несовершеннолетних, оказание им методической и практической помощи;
  • координация работы по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического и психического насилия, всех форм дискриминации, сексуальной и иной эксплуатации, а также вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий;
  • координация деятельности в получении несовершеннолетними бесплатного начального, основного среднего и общего среднего образования и на конкурсной основе – бесплатного технического и профессионального, послесреднего и высшего образования в соответствии с законодательством РК об образовании;
  • координация деятельности в получении несовершеннолетними гарантированной государственной помощи;
  • координация деятельности в получении несовершеннолетними государственных минимальных социальных стандартов;
  • координация деятельности в обеспечении права несовершеннолетних на отдых, оздоровление и досуг;
  • координация осуществления в установленном порядке обязательного трудоустройства и обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
  • оказание методической помощи, направленной на совершенствование деятельности государственных органов по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, их социальную реабилитацию;
  • координация деятельности по взаимодействию с государственными органами и организациями в пределах их компетенций по ведению медико-социального учета;
  • заслушивание отчетов руководителей заинтересованных государственных органов о проводимой работе по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних, насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних, защите и восстановлению их прав и законных интересов и организуют обмен информацией между ними по курируемым вопросам.
  • рассмотрение жалоб и заявлений несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и других лиц, связанных с нарушением или ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних.

Расширение функций комиссии объясняется созданием центров поддержки семьи.

Вместе с тем правила дополнены основными функциями районной и городской комиссии:

  • содействие несовершеннолетним в реализации и защите их прав и законных интересов;
  • регулярное информирование заинтересованных государственных органов и организаций о состоянии работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, беспризорности и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также выявленных фактах нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних;
  • организация работы по выявлению и социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в положении, представляющем опасность для их жизни и здоровья, установлению родителей или иных законных представителей, которые не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних, охране их жизни и здоровья, а также отрицательно влияют на нормальное физическое и нравственное развитие несовершеннолетних или жестоко обращаются с ними;
  • рассмотрение жалоб и заявлений несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей и других лиц, связанных с нарушением или ограничением прав и законных интересов несовершеннолетних;
  • внесение в органы опеки и попечительства предложений о поддержке несовершеннолетних, нуждающихся в специальных социальных услугах;
  • принятие мер по обеспечению защиты несовершеннолетних от физического и психического насилия, всех форм дискриминации, сексуальной и иной эксплуатации, а также вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий;
  • рассмотрение материалов по фактам общественно опасных деяний, содержащих признаки преступления и(или) уголовных проступков, совершенных несовершеннолетними, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;
  • направление в соответствующие государственные органы, занимающиеся воспитанием и обучением детей, профилактикой преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, а также иные органы и организации независимо от их организационно-правовой формы информации о необходимости проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними:

- освобожденными из учреждений средней безопасности для содержания несовершеннолетних;

- вернувшимися из специальных организаций образования, организаций образования с особым режимом содержания;

- привлекавшимися к административной ответственности;

- с другими, нуждающимися в помощи и контроле со стороны организаций образования;

  • направление в учреждения здравоохранения материалов в отношении несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки, наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, для проведения с согласия родителей соответствующих лечебно-профилактических и реабилитационных мер;
  • рассмотрение представлений администрации организаций образования о длительном непосещении несовершеннолетними школьного возраста общеобразовательных учебных заведений;
  • принятие мер воздействия к несовершеннолетним и их родителям или иным законным представителям в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами РК и настоящим Положением;
  • подготовка совместно с администрацией специальной организации образования, организации образования с особым режимом содержания представления в суд по вопросам, связанным с досрочным прекращением пребывания несовершеннолетнего в указанных учреждениях, а также по вопросам, связанным с продлением срока пребывания в них в случае совершения им деяния, содержащего признаки преступления или умышленного административного правонарушения, или переводом его в другие специальные организации образования, организации образования с особым режимом содержания по ходатайству несовершеннолетнего или его законных представителей;
  • участие в судебном заседании в качестве представителя прав несовершеннолетних по рассмотрению представления администрации учреждения, исполняющего наказание, об условно-досрочном освобождении несовершеннолетнего осужденного от отбывания наказания либо замене ему неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
  • посещение организаций образования и культуры, центров адаптации несовершеннолетних, центров поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, учреждений средней безопасности для содержания несовершеннолетних, специальных организаций образования, организаций образования с особым режимом содержания, а также специальных организаций образования, расположенных на соответствующих территориях, учреждений средней безопасности для содержания несовершеннолетних с целью обследования условий воспитания, обучения, содержания, охраны здоровья и соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних в них (в случае выявления нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, а также условий содержания, обучения и воспитания внесение представления об их устранении);
  • изучение состояния воспитательной, правовой, образовательной и оздоровительной работы с несовершеннолетними в организациях образования;
  • содействие в получении несовершеннолетними бесплатного начального, основного среднего и общего среднего образования и на конкурсной основе – бесплатного технического и профессионального, послесреднего и высшего образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан об образовании;
  • содействие в получении несовершеннолетними гарантированной государственной помощи;
  • содействие в получении несовершеннолетними государственных минимальных социальных стандартов;
  • содействие в обеспечении права несовершеннолетних на отдых, оздоровление и досуг;
  • участие в формировании социальной инфраструктуры для несовершеннолетних;
  • координация осуществления в установленном порядке обязательного трудоустройства и обеспечения жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
  • содействие в реализации прав несовершеннолетних на проживание и воспитание в семье;
  •  содействие несовершеннолетнему, перенесшему физическую или психологическую травму вследствие уголовного правонарушения, насилия или иного незаконного деяния, оказание необходимой помощи в восстановлении здоровья и социальной адаптации;
  • взаимодействие с государственными органами и организациями в пределах их компетенций по ведению медико-социального учета;
  • направление ходатайства о передачи материалов в центр поддержки семьи для управления случаем (кейс-менеджмент) в отношении несовершеннолетнего, для проведения работы с семьей и несовершеннолетним по устранению причин и выходу из трудной жизненной ситуации для семьи и ребенка;
  • направление решения Комиссии в вечернюю школу;
  • рассмотрение материала в отношении несовершеннолетнего после профилактических мер в организации среднего образования в рамках ведения внутришкольного учета.

Также в положение добавлена глава, предусматривающая взаимодействие комиссии с центрами поддержки семьи для управления случаем (кейс-менеджмент). 

В новом пункте также говорится, что Центр поддержки семьи в течение одного рабочего дня со дня получения ходатайства о передачи материалов в центр поддержки семьи для управления случаем (кейс-менеджмент) проводит работу во взаимодействии с местными исполнительными органами, организациями, волонтерами, консультативно-совещательными органами по вопросам реализации государственной семейной политики, профилактики бытового насилия.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 октября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появится госуслуга по реабилитации и социальной адаптации детей с аутизмом.

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