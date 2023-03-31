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Лукашенко призвал объявить перемирие в Украине

президент Беларуси Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал объявить перемирие в Украине. Об этом он заявил сегодня во время послания народу и Национальному собранию, сообщает Zakon.kz.

Президент Беларуси выразил мнение, что в сложившейся ситуации есть лишь один путь: переговоры.

"Переговоры без предварительных условий. Попробую рискнуть предложить прекратить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия и боеприпасов, живой силы и техники! Все, мертво, замерли!"Александр Лукашенко

Президент Беларуси убежден, что переговоры надо начинать именно сейчас, а не позже, пока не началась эскалация.

Он также заявил, что люди по обе стороны фронта в Украине уже начинают договариваться – командиры рот, взводов, комбаты.

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