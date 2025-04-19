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Мир

Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной

Владимир Путин, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 18:56 Фото: Кремль
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в конфликте с Украиной, сообщает Zakon.kz.

Российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", – приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.

Украинская сторона новость не комментировала.

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Фото Мухит Турсынали
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