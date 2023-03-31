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Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу 1 апреля

Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу 1 апреля Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 1 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть страны будет находиться под влиянием обширного, холодного антициклона, с чем ожидается прохладная погода, без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на западе под влиянием ложбины циклона и прохождением фронтальных разделов пройдут дожди, на юго-западе – сильный дождь с грозами, в горных районах юго-востока – осадки, временами сильные осадки (дождь, снег).

По республике на юге, юго-востоке ожидается очень сильный ветер, на юге – пыльная буря, на юго-востоке – туман.


"В горных районах Жетысуской области ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской области – сильный дождь".  РГП "Казгидромет"

 В Жетысуской, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской областях ожидается очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

В Астане – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем +6+8°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +8+10°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, северо-восточный 8-13, временами 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +19+21°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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