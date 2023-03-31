Эзотерик предупредила об опасностях коридора затмений

Два невероятных астрономических явления ожидает жителей планеты Земля весной 2023 года – солнечное (20 апреля) и лунное (5 мая) затмения. Этот период астрологи называют коридором затмений, сообщает Zakon.kz.

С точки зрения эзотерики, как пишет интернет-издание "Пятый канал", в этот момент происходит переход естественного спутника Земли из Северного лунного узла в Южный, что оказывает особое влияния на жизнь людей. Подобные пересечения отвечают за кармические задачи и способны вернуть истории прошлого, чтобы дать возможность исправить забытые ошибки.

Эзотерик и астролог Аделина Панина рассказала, как не навлечь на себя неприятности во время коридора затмений.

Что такое коридор затмений?

Коридором затмений называют дни между солнечным и лунным затмениями, которые следуют друг за другом. Астрологи утверждают, что в это время небесные тела будто проходят из одного пространства в другое через определенный перевал, который и знаменует это явление.

Нахождение в данной зоне вызывает чувство неустойчивости и потери опоры. В этот период происходят ситуации, которым тяжело дать оценку со стороны, поэтому специалисты в области эзотерики советуют не принимать серьезных решений, а перемены в жизни лучше отложить на другое время.

Частота подобных явлений разнится. Коридор затмений обычно происходит один или два раза в год. В 2023 году он состоится весной и осенью. Первый раз коридор откроется 20 апреля в 8:37 по времени Астаны и закроет свои двери 5 мая в 1:32. Однако свое воздействие это астрологическое событие начнет оказывать примерно за неделю до начала коридора затмений, а полностью его влияние спадет через 6-7 дней после окончания.

Чем запомнится коридор затмений-2023?

В 2023 году коридор затмений пройдет по оси Овен – Скорпион. В этот период времени с людьми могут происходить странные явления, связанные с событиями минувших лет.

"Вступаем мы в этот коридор затмений, начиная со знака Овна. Буквально 15-20 минут не хватает, чтобы дойти до миролюбивого Тельца. Заканчивается коридор в Скорпионе. Это очень сложный кармический период. С точки зрения астрологии, в этом событии участвуют Солнце и Луна, а также Южный и Северные узлы, которые отвечают за кармические задачи нашей жизни. Это безумное время, когда мы отрабатываем то, что заслужили". Аделина Панина

Сочетание противоборствующих стихий, покровительствующих знакам зодиака, в которых будут происходить эти явления, приведет к недопониманиям и ссорам между людьми. В огненном Овне случится солнечное затмение, а лунное состоится в созвездии водного Скорпиона. Такие колебания отрицательно скажутся на социальных взаимодействиях. Раздражительность и активность выйдут на первый план. Важно научиться контролировать гнев.

Общие рекомендации на период коридора затмений – что можно и нельзя делать

Коридор затмений – это время, когда стоит переосмыслить свою жизнь и пожинать плоды совершенных поступков. Начинания в данное время не принесут результатов, так как мощная энергия, вызванная перемещениями Луны, будет постоянно препятствовать реализации задуманного.

"Я рекомендую в это время не принимать никаких решений, хотя все будет провоцировать к этому". Аделина Панина

Также следует вспомнить о своих неблаговидных поступках и исправить ситуацию или хотя бы извиниться перед незаслуженно обиженным человеком.

"В определенной степени это время работы над ошибками, время созидания, некой интроспекции, когда полезно заглянуть внутрь себя". Аделина Панина

Рекомендуется взять контроль над эмоциями и поступками, усмирять раздражительность и несдержанность. В это время могут появиться желания что-то резко начать или бросить, но это, как предупредила эзотерик, импульсивное и неправильное решение. Лучше отложить вопрос до выхода небесных тел из коридора затмений. Тогда вероятность не допустить ошибку будет снижена.

Любовь и отношения – что можно и нельзя делать в коридор затмений-2023?

С точки зрения личных взаимоотношений в этот период точно не нужно провоцировать начало отношений, вывод их на новый уровень или расставание. Однако если в это время все-таки состоится какое-либо знакомство, эта связь окажется судьбоносной.

"Вы с этим человеком сыграете важную роль в жизни друг друга. Все в этот период происходит не просто так". Аделина Панина

Возможно, во время коридора затмений вновь заявит о себе бывший партнер. Однако на продолжительность этой связи рассчитывать не стоит.

"Появление ваших бывших взаимоотношений нужно для проработки того, что вы не успели сделать". Аделина Панина

Деньги и бизнес – что можно и нельзя делать в коридор затмений-2023?

С точки зрения финансов и бизнеса во второй половине апреля – начале мая не рекомендуется брать кредиты и начинать новые проекты. Наоборот, надо вернуть все, что было взято в долг, и завершить старые замыслы.

"Не забывайте, что это кармическое время создано для того, чтобы как раз закрыть все свои "хвосты" и все задачи, которые были на вас возложены до этого". Аделина Панина

Все важные изменения во всех сферах жизни стоит отложить на период после коридора затмений и пока навести порядок в делах. Возможно, следует обратиться к практикам, позволяющим очистить карму и нормализовать внутреннее состояние.