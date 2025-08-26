Коридор затмений в сентябре 2025: каким знакам зодиака не поздоровится, а кому повезет

В сентябре на Земле случится сразу два астрономических события: полное лунное и неполное солнечное затмения. Они, в свою очередь, приведут к явлению, которое в астрологии называют коридором затмений. сообщает Zakon.kz.

Полное лунное затмение будет 7 сентября в Рыбах, частичное солнечное – 21 сентября в Деве.

Как объяснила "5 Каналу" астролог Наталья Андрианова, это особый случай полнолуний и новолуний, которые происходят дважды в месяц.

"Но затмения случаются реже – от четырех до шести раз в год. Когда Луна попадает в тень Земли, то происходит лунное, а когда закрывает Солнце – солнечное. В древности люди боялись этих явлений и видели в них мистический знак. Сегодня есть понимание – это энергетические точки судьбы, время, когда завязываются новые события и меняется ход жизни", – сказала она.

В лунное затмение 7 сентября 2025 года внимательными стоит быть Рыбам, Девам, Стрельцам и Близнецам, рожденным в середине знака – с 25 по 7 число.

"У них возможны разочарования, потери, крупные новости. А вот Тельцы, Скорпионы, Раки и Козероги середины знака могут получить поддержку, возможности, даже бонусы судьбы", – отметила Наталья Андрианова.

У Водолеев, Львов, Овнов и Весов это затмение проявится скорее внутренне – либо через напряжение, либо через необычный подъем. Но внешних событий может не быть.

Солнечное затмение 21 сентября 2025 будет сложным для Дев, Рыб, Стрельцов и Близнецов, рожденных в последние 10 дней знака, то есть с 12 по 22 число. А также для Овнов, Раков, Весов и Козерогов первых 10 дней знака – с 21 по 1 число. Для них это время кризисов, отказов, испытаний, особенно в работе, а также в вопросах здоровья.

А вот Раки, Скорпионы, Тельцы и Козероги, рожденные в последние 10 дней знака, получат поддержку и возможности. Еще удача может улыбнуться Львам. Водолеям, Близнецам и Стрельцам первой декады. У них появится шанс занять чье-то место и использовать чужие ошибки себе во благо или же проявить свои лучшие качества.

Что можно и нельзя делать во время коридора затмений в сентябре 2025

По словам Андриановой, за два дня до затмений и во время них не стоит начинать новые дела. То есть не нужно выходить на новую работу, увольняться, начинать новые проекты, переезжать, а также выходить замуж или жениться.

"Даже если кажется, что выбора нет, лучше взять паузу, потому что часть картины будет скрыта и ошибка может стоить дорого, а последствия – растянуться на годы", – подчеркнула астролог.

Кром того, затмение – это время, когда особенно сильны практики и медитации на желание.

На лунное лучше загадывать желания, связанные с личной жизнью, с домом, семьей, с близкими, с внутренним состоянием. На солнечное – с карьерой, социальной реализацией успеха, признанием.

А вот астролог Маргарита Терехина рассказала "Ленте.ру", что на протяжении всего существования астрологии ее приверженцы считали, что затмения приносят с собой беды и неудачи. По ее словам, в период коридора затмений возможны:

чересчур сильные и неадекватные эмоциональные реакции;

потеря связи с реальностью;

травмы и чрезвычайные происшествия;

конфликты в отношениях.

