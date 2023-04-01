Правильный курс: АО "НУХ "Байтерек" выступает за эффективные методы решения социально-трудовых вопросов

Какова цель института омбудсмена в холдинге, какие основные принципы деятельности и какие меры принимает омбудсмен для урегулирования социально-трудовых конфликтов?

На эти вопросы ответил омбудсмен холдинга Байтерек, выпускник Университета Торонто, Высшей школы государственной политики Назарбаев университет, обладающий профессиональной сертификацией Центра по эффективному разрешению споров (медиация), а также сертификацией по Английскому общему праву Международного арбитражного центра МФЦА, магистр юридических наук и государственного управления, член Президентского молодежного кадрового резерва, Жумагалиев Ардак Кайсарулы.



- Ардак Кайсарулы, какова цель создания института омбудсмена в холдинге Байтерек?

- В холдинге был внедрен институт омбудсмена с целью предоставления неформальной помощи работникам и заинтересованным лицам в разрешении трудовых споров, улучшения системы корпоративного управления и обеспечения соблюдения норм Кодекса деловой этики. Омбудсмен рассматривает обращения работников холдинга по вопросам корпоративных конфликтов и конфликта интересов, а также принимает участие в разработке и практической реализации системы корпоративного управления, принципов и правил Кодекса деловой этики.

Согласно международному опыту Школы управления Слоуна при Массачусетском технологическом институте США, институт Омбудсмена является необходимым и экономически оправданным элементом эффективной системы урегулирования споров. Благодаря предоставлению альтернативы судебным спорам, существование офиса омбудсмена создает возможность решать конфликты на ранней стадии, что в свою очередь позволяет оперативно разрешать возникающие проблемы с минимальным ущербом для сторон.

Омбудсмен имеет возможность собирать и анализировать важные данные о потенциальных проблемах, которые могут помочь в решении системных проблем.

- Как омбудсмен холдинга рассматривает споры в трудовом коллективе?

- Особенностью работы омбудсмена холдинга является соблюдение фундаментальных принципов независимости, объективности, нейтралитета, беспристрастности, конфиденциальности и неформальности. Омбудсмен является независимым и не выступает на стороне какой-либо из конфликтующих сторон. В своей деятельности он соблюдает принципы нейтралитета и беспристрастности.

Омбудсмен не раскрывает информацию без разрешения обратившегося лица и принимает решение на основе полученной информации. Кроме того, омбудсмен осуществляет свою деятельность на неформальной основе, выслушивая стороны и предоставляя необходимые разъяснения для эффективного и конструктивного урегулирования спора. Он подотчетен Совету директоров холдинга, что обеспечивает его независимость.

- Какие меры предпринимает омбудсмен холдинга помимо разъяснений для урегулирования споров в коллективе?

- В рамках своей работы омбудсмен проводит консультации, собирает информацию для последующего внесения предложений по усовершенствованию системы корпоративного управления в холдинге, принимает меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов сторон, а также помогает получать необходимую информацию. Кроме того, омбудсмен разрабатывает рекомендации для участников конфликта по урегулированию спора. Если неформальное урегулирование спора невозможно, омбудсмен оказывает содействие в разрешении спора в соответствии с законодательством.

- Ардак Кайсарулы, какими качествами должен обладать Омбудсмен для эффективной реализации перечисленных принципов?

- Прежде всего, важным качеством омбудсмена является эмпатия и понимание потребностей и интересов различных сторон конфликта. Он должен уметь выслушивать и анализировать разные точки зрения, находить компромиссы и находить решения, учитывающие интересы всех заинтересованных сторон. Также важно иметь хорошие навыки коммуникации, в том числе умение грамотно формулировать свои мысли и аргументировать свои решения, чтобы создавать доверие и убеждать стороны принимать его рекомендации. Помимо большого опыта работы и безупречной деловой репутации, желательным является наличие навыков медиации или кризис-менеджмента.