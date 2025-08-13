1 трлн тенге планирует направить АО "НУХ "Байтерек" на поддержку аграриев

Первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Нурболат Айдапкелов 13 августа на брифинге в правительстве ответил на вопрос, какие меры поддержки агропромышленного комплекса (АПК) были реализованы холдингом в первом полугодии 2025 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, какой общий объем финансирования АПК запланирован на 2025 год и какие на сегодня существуют программы для фермеров и переработчиков.

"В целом, по АПК у нас план – 1 трлн тенге. В 2024 году мы направили порядка 823 млрд, а в этом году планируем 1 трлн тенге: 750 млрд – по линии Аграрной кредитной корпорации, 250 млрд – на лизинг сельхозтехники. На сегодняшний день уже 676 млрд направлено на финансирование. Основные программы – "Кен Дала" и "Кен Дала 2". Они предназначены для проведения весенне-полевых и уборочных работ. Также действует программа "Агробизнес" для поддержки инвестиционных проектов, а также программа, предусматривающая микрокредитование в сельском хозяйстве", – ответил Нурболат Айдапкелов.

Он отметил, что в рамках лизинга сельхозтехники под 5% годовых поддержка оказывается отечественным товаропроизводителям, в том числе при приобретении техники казахстанского производства. Программы "Кен Дала" и "Кен Дала 2" также предоставляют оборотные средства под тот же процент.

"С прошлого года внедрен еще один инструмент: для сельхозпроизводителей, у которых не хватает залогового обеспечения, 85% гарантии предоставляются через "Даму" в их пользу. Кроме того, впервые в декабре прошлого года было начато финансирование весенних работ текущего года – этот механизм продолжится и в этом году", – заверил Нурболат Айдапкелов.

Спикер также рассказал, что для переработчиков предусмотрено 44 млрд тенге под 5% годовых, и с 1 августа начнется освоение 50 млрд тенге на поддержку животноводства.

9 августа 2025 года стало известно, что производство продуктов питания в Казахстане выросло в 1,4 раза.