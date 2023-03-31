Роналду продает свой самолет стоимостью 20 миллионов евро
Parimatch дарит призы в честь Наурыза на
50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!
Воздушным судном супружеская пара пользуется для деловых и личных встреч. Поклонники Роналду могли лицезреть самолет в известном сериале "Я Джорджина". По информации людей, близких к семье футболиста, Криштиану и его девушка хотят приобрести другой самолет, но размером побольше, пишет Sportskeeda.
Фото: Instagram/cristiano
Португальский игрок со своей семьей в настоящее время проживает в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Звездная пара переехала на Ближний Восток после перехода португальского футболиста в "Аль-Наср" в конце прошлого года.
Фото: Instagram/cristiano
C приходом Роналду в "Аль-Наср" у специалистов и болельщиков заметен повышенный интерес к футбольному первенству Саудовской Аравии. Сам же игрок сразу стал доказывать свой уровень как один из талантливых нападающих мира. В этом сезоне он забил девять голов и отдал две результативные передачи в восьми матчах местной профессиональной лиги.
А на прошлой неделе Роналду блистал в матчах отборочного раунда чемпионата Европы-2024, забив четыре мяча в двух поединках.