Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Роналду продает свой самолет стоимостью 20 миллионов евро

Футбол Продажа Самолета Фото: Instagram/cristiano
Португальская футбольная звезда Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес выставили на продажу свой частный самолет. Роскошный лайнер Gulfstream G200 может приобрести любой желающий, который сможет заплатить за него 20 миллионов евро, сообщает Zakon.kz.

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Воздушным судном супружеская пара пользуется для деловых и личных встреч. Поклонники Роналду могли лицезреть самолет в известном сериале "Я Джорджина". По информации людей, близких к семье футболиста, Криштиану и его девушка хотят приобрести другой самолет, но размером побольше, пишет Sportskeeda.

Футбол Продажа самолета

Фото: Instagram/cristiano

Португальский игрок со своей семьей в настоящее время проживает в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Звездная пара переехала на Ближний Восток после перехода португальского футболиста в "Аль-Наср" в конце прошлого года.

Футбол Продажа Самолета

Фото: Instagram/cristiano

C приходом Роналду в "Аль-Наср" у специалистов и болельщиков заметен повышенный интерес к футбольному первенству Саудовской Аравии. Сам же игрок сразу стал доказывать свой уровень как один из талантливых нападающих мира. В этом сезоне он забил девять голов и отдал две результативные передачи в восьми матчах местной профессиональной лиги.

А на прошлой неделе Роналду блистал в матчах отборочного раунда чемпионата Европы-2024, забив четыре мяча в двух поединках. 


Читайте также

"Челси" – "Астон Вилла": прогноз от Айдына Кожахмета

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": прогноз от Айдына Кожахмета

Опубликован список высокооплачиваемых футбольных тренеров мира

Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Казахстан, Кентау
Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления