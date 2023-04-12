В гроб краше кладут: как "ритуальщики" наживаются на беде и сколько стоит умереть

В прошлом году число умерших в Казахстане составило 101,7 тысячи человек. Несмотря на то, что процент смертности в стране упал по сравнению с "ковидными" временами, цены на ритуальные услуги заметно выросли. Сколько стоит ритуал похорон в Казахстане, выяснял журналист Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики РК, опубликованным 12 апреля, организация похорон подорожала почти на 25%. За прошлый год объем услуг по организации похорон и связанной с этим деятельности составил 13,9 млрд – это почти в три раза больше, чем в 2021 году.

При этом лидируют по росту цен такие области, как Мангистауская, Кызылординская и Северо-Казахстанская, – там цены подскочили более чем на 50%. В Актюбинской и Жетысуской областях ритуальные услуги подорожали в 1,5 раза. Меньше всего цены повысились в Западно-Казахстанской, Улытауской и Акмолинской областях. Рост цен тут не превышает 10%. В Атырауской Костанайской и Туркестанской областях, а также в столице стоимость ритуальных услуг осталась без изменений.



Нельзя не заметить, что похоронный бизнес – сфера очень закрытая. Чтобы собрать информацию для этого материала, редакция обзвонила немало различных ритуальных агентств города Алматы. Но стоило представиться журналистом и начать задавать интересующие вопросы, как предприниматели в лучшем случае тактично отказывались от разговора, а в худшем – просто бросали трубку и заносили номер в черный список. Пришлось пойти на хитрость и при звонке представляться клиентом. Только после этого ритуальные агенты активно пошли на контакт и подробно рассказали о ценах на услуги похоронных бюро.

Перед похоронами

Чтобы после смерти тело усопшего не изменилось, родственники часто заказывают для него услугу бальзамирования. Эту процедуру необходимо провести в первые 12 часов после смерти, чтобы замедлить естественный процесс разложения и сохранить достойный внешний вид человека. Стоимость услуги зависит от наличия болезней при жизни, состояния тела, комплекции, места проведения бальзамирования и количества дней до похорон. Обычно стоит это от 30 тыс. тенге. Кстати, часто покойных хоронят лишь спустя несколько дней. В связи с этим морг оказывает услуги по хранению тел за 5-8 тыс. тенге в сутки.

Мусульманские похороны

Похороны мусульманина требуют ряд обязательных атрибутов: носилки, на которых омывают и выносят тело, саван, то есть ткань, в которую обертывают тело, временная деревянная доска с табличкой. Эти ритуальные вещи в агентствах могут стоить от 25 до 45 тыс. тенге. Транспортировка тела на катафалке зависит от класса автомобиля. Автомобиль премиум-класса может стоить более 60 тыс. тенге, попроще – от 10 тыс. тенге. Погребальная яма для мусульманина отличается от обычной могилы. Покойного не кладут на дно, за исключением случаев, когда осыпается почва. Могила делается так, чтобы в боковой стороне ее было отверстие, похожее на полку, куда и кладут тело покойного. Поэтому участок для мусульманина на кладбищах города Алматы стоит на порядок дороже, чем у представителя другой конфессии. А точнее – 94 тыс. тенге.

Обязательная часть ритуала похорон – это поминальный обед. В меню ритуальной трапезы обязательно должны входить такие блюда, как плов, баурсаки, сухофрукты, хлеб и чай. Обычно тризны проводят в мечетях и в столовых, некоторые блюда родственники усопшего готовят сами, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, так как ритуальный обед на одного человека стоит около 2-2,5 тыс. тенге. Но некоторые не жалеют денег на прощальный обед для своего близкого и закатывают его в ресторанах, где затраты на одного человека могут стоить от 5 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Православные похороны

Похороны крещеного – тоже далеко не дешевый ритуал. Захоронение на кладбище стоит около 62 тыс. тенге. Ритуальные агентства предлагают обычно своим клиентам своеобразные пакеты, которые подразделяются на "Эконом", "Стандарт" и "Премиум". В эти пакеты входят разные услуги, материалы и, соответственно, их качество. Проводить усопшего по тарифу "Эконом" можно за 250-300 тыс. тенге, "Стандарт" обойдется примерно в 400 тыс. тенге. За похороны "Премиум" родственники и близкие покойного отдадут около 600-700 тыс. тенге. Последний пакет сами агенты еще называют "под ключ". То есть люди, потерявшие близкого человека, совершенно не участвуют в организации ритуальных мероприятий.

Нередко в ассортименте агентств есть специальная одежда для усопших. Мужские костюмы могут стоить от 25 до 40 тыс. тенге. Туфли можно приобрести за 10 тыс. Погребальная одежда для женщин немного дешевле: платье, белье, косынка и туфли могут стоить около 30 тыс. тенге.

Ни одни похороны не обходятся без венков. Цены на них тоже разные, все зависит от материалов. Самые скромные стоят около 5-6 тыс. тенге. Венки из живых цветов могут стоить от 150 тыс. и выше.

Поминальные обеды крещеных состоят обычно из первого и второго блюда, также на стол ставят нарезки и салаты, поминальную кутью – сладкий рис с изюмом. Помимо этого, на поминках обязательно присутствует алкоголь. Поэтому стоимость скромного обеда на одного человека составляет около 3-4 тыс. тенге.

Фото: Zakon.kz

Прижизненный договор

Есть и такой вид услуг. То есть человек сам может решить, какие у него будут похороны. Прижизненный договор на ритуальные услуги заключается между похоронным агентством и физическим лицом. В нем оговаривается перечень ритуальных услуг, которые агентство гарантированно, без каких-либо доплат, предоставит в случае ухода из жизни подписанта договора или иного оговоренного лица. В договоре также указывается близкий родственник или другой человек, у которого хранится экземпляр документа. В случае смерти он оповещает ритуальное агентство о факте смерти подписанта договора, прижизненный договор вступает в силу, и похоронный агент немедленно приезжает для исполнения договорных обязательств. Такой договор можно преподнести кому-то и в качестве подарка...

Фото: Zakon.kz

Кремация

Альтернатива преданию тела земле – это кремация. Кремирование человека – сложноорганизованный, специфический процесс. Тело превращается в прах буквально за полтора-два часа. Специально спроектированная мощная печь генерирует температуру 900-1100 градусов. В таких условиях любая органическая материя превращается в прах. Но кремация – только первый этап захоронения. После урну с прахом закапывают в землю. В зависимости от последней воли усопшего с прахом могут обойтись и иным образом, например, развеять его в определенном месте. Транспортировка тела в цинковом гробу, оформление документов и оплата услуг специального учреждения стоит около 700 000 тенге. Возможно, цена была бы ниже, если бы в Казахстане были печи для кремации. Но на данный момент ближайший крематорий находится в российском Новосибирске.

В Казахстане о строительстве крематория говорят очень давно. В 2020 году в Алматы объявили тендер на разработку проектно-сметной документации для строительства крематория вблизи ТЭЦ-2. Работы завершили в прошлом году. Но, к сожалению, объект, который является филиалом патологоанатомического бюро, так и не запущен в эксплуатацию. Сроки запуска переносили трижды: сначала его хотели ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, потом – в мае 2022 года. В ноябре сообщалось, что открытие ориентировочно состоится в первом квартале 2023 года. Сейчас стало известно, что крематорий запустят во втором квартале 2023 года. Ну что ж, ждем.

Причина постоянного переноса сроков – повышение стоимости строительно-монтажных работ. Также изменены трасса и точка врезки газопровода. То есть, в принципе, крематорий в Казахстане уже есть, но необходимо подвести наружные инженерные сети к зданию. Запуск объекта особенно ждут администрации кладбищ по всей стране.

"Постройка крематория в республике – это необходимость. Будет сокращена нагрузка на кладбища. Общая квадратура кладбищ в Алматы [составляет] около миллиона гектар. К примеру, сейчас на Центральном кладбище города Алматы уже запрещены захоронения. Разрешены только подзахоронения к уже существующим могилам. Иногда даже ведутся захоронения так называемым вторым слоем," – рассказал директор ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы" Марат Исмаилов.

Фото: Zakon.kz

Январские события

Говоря о кладбищах, нельзя пройти мимо вопроса о несанкционированных захоронениях после "Кровавого қантара". В социальных сетях и некоторых СМИ долго обсуждали слухи о том, что на территории алматинских кладбищ похоронено много жертв январских событий без официальных документов и медицинских заключений. Но, как заверили Zakon.kz в ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы", – это недостоверная информация.

"Да, действительно, были такие случаи, когда к нам приезжали люди и просили разрешить похоронить якобы близкого человека. Но без медицинского освидетельствования мы никого даже на территорию кладбищ не запускали. Даже если оно было, но человек скончался от огнестрельного ранения, мы этот факт подробно документировали. Во время январских событий сотрудники нашей организации были переведены на усиленный режим работы. У кого было зарегистрированное оружие – вооружался. На меня и моих сотрудников нападали. Лично в меня и в моего водителя стреляли. Обошлось без жертв," – рассказал директор ТОО "Специализированный комбинат ритуальных услуг города Алматы" Марат Исмаилов.

Кстати, террористов хоронят в Казахстане без имени. В общей могиле, так же как тела тех людей, личности которых не удалось установить. На могильных дощечках или плитах вместо имени пишут номер.

Фото: Zakon.kz

В погоне за наживой

Наверное, ни для кого не секрет, что ритуальные агенты стучатся в дверь квартиры, где умер человек, раньше врачей скорой помощи и полиции. Многие предполагают, что такая оперативность ритуальных служб связана со сливом информации от врачей и полицейских. Ведь согласно законодательству, после смерти человека его близкий обязан в первую очередь позвонить в скорую помощь, а затем – участковому инспектору полиции. То есть теоретически "слить" информацию о потенциальном клиенте ритуальному агентству больше некому.

Продажа и получение информации о "материале", дающие благодатную почву для давления на родственников, преследуется законом. Однако самое суровое наказание за такое преступление – передачу информации или ее получение – лишение должностных полномочий и штраф. При этом факт такого нарушения доказать весьма сложно, потому что хорошо отлаженные связи обычно работают без сбоев и следов не оставляют.

"Антикоррупционщики" периодически пресекают незаконное взаимодействие некоторых сотрудников полиции и агентств по оказанию ритуальных услуг. Так, в 2019-м году по итогам расследования столичной антикоррупционной службы девять полицейских дежурных частей управлений полиции районов "Алматы" и "Сарыарка" были уволены за грубое нарушение служебной дисциплины. А точнее, за продажу данных об умерших. Практически все уволенные сотрудники имели звание майора полиции.

Фото: Zakon.kz

Помощь от государства

Социальная поддержка в виде единовременного пособия на погребение предоставляется пенсионерам, получателям государственных социальных пособий и членам их семей. Выплата устанавливается в размере 15,7-месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете. В 2022 году эта сумма составляла 49 926 тенге, а в 2023 году – 54 165 тенге. Чтобы получить право на выплату на погребение из фонда, умерший должен быть моложе пенсионного возраста и иметь пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде или добровольном накопительном пенсионном фонде. Родственник усопшего может подать заявление на получение единовременной выплаты на погребение через egov.

Исходя из анализа цен на ритуальные услуги, можно понять, что финансовая помощь от государства не покроет ни один из пунктов затрат на таинство погребения. Изучив прайс-листы похоронных бюро, в голову приходит мысль, что, возможно, привычка многих пенсионеров "откладывать на похороны" – не такая уж и плохая идея.

Потому что жить, конечно, дорого, но и умирать, как выясняется, тоже.