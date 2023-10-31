Престиж страны на мировом уровне – так называют победы спортсменов, которые прославляют страну, завоевывая награды на Олимпиадах. Сколько стоит воспитать олимпийского чемпиона, выяснял Zakon.kz.

Казахстанские спортсмены принимали участие в двух последних Олимпиадах. В зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея, 2018 год) участвовали 34 казахстанских спортсмена, в летней в Токио (Япония, 2020 года) – 93. В Токио наши спортсмены завоевали восемь бронзовых медалей.

Детский спорт: цены

По словам тренеров и родителей, чьи дети профессионально занимаются спортом, это дорогое удовольствие, но оно того стоит. Ведь, несмотря на затраты, спорт в первую очередь формирует характер ребенка, учит его стремиться к успеху.

Разница в стоимости зависит не столько от того, олимпийский вид спорта или нет, а от сложности экипировки, снарядов и стоимости аренды зала или поля. Например, в крупных городах Казахстана занятия карате, футболом, боксом, гимнастикой стоят от 19 до 30 тысяч тенге в месяц. Поэтому это наиболее популярные в стране виды спорта.

А вот фехтование, хоккей или фигурное катание стоят гораздо дороже. Давайте сравним.

Для того, чтобы ребенок занимался, к примеру, карате, нужно приобрести:

белое кимоно (от 7 тыс. до 15 тыс. тенге);

перчатки на руки (около 5 тыс. тенге), накладки на ноги (2,5 тыс. тенге);

шлем для защиты головы (от 7 тыс. до 17 тыс. тенге);

паховую ракушку для мальчиков или защиту на грудь для девочек (от 4 тыс. до 18 тыс. тенге);

жилет для защиты корпуса (от 7 тыс. до 12 тыс. тенге).

Таким образом, только стоимость экипировки для ребенка, решившего заниматься карате, обходится от 25,5 тыс. тенге и выше.

Олимпийские виды спорта, к примеру, фехтование (на саблях, рапирах и шпагах), обходятся в разы дороже. Существуют два вида экипировки – тренировочная и официальная стандарта FIE (международной Федерации фехтования). В идеале каждый спортсмен-фехтовальщик должен иметь оба вида экипировки. Но даже если мы для своего примера возьмем лишь одну, она в среднем обойдется в 300-500 тыс. тенге:

тренировочная форма (куртка, штаны, набочник) стоит от 50 до 70 тысяч тенге, в зависимости от производителя. Дешевле всего китайская. Форма стандарта FIE – от 190 до 440 тысяч тенге;

маска: тренировочная – от 20 до 30 тыс. тенге, FIE – минимум 60 тысяч;

клинки: тренировочные – 10-12 тыс., FIE – от 45 до 90 тыс. (минимум 3 шт.);

оружие в сборе: тренировочное – 15-20 тыс., FIE – от 90 до 150 тыс. тенге;

вспомогательные элементы (проклейки, наконечники, гарды и так далее) – комплект от 7 до 15 тыс. тенге;

перчатки – от 4 тыс. (китайские) до 20 тыс. тенге (стандарта FIE);

гольфы – от 4,5 тыс. до 16 тыс.;

защита (пах для мужчин, грудь для женщин) – от 3 до 12 тыс. тенге;

фехтовальная обувь – китайского производства – 20-25 тыс., от европейских и американских производителей (Adidas, Nike, Kempa, Negrini, PBT) – от 65 до 120 тыс. тенге;

сумки и чехлы – от 50 тыс. тенге.



"У меня сын занимается фехтованием с пяти лет. Сейчас ему 16. Каждый год мы покупаем ему форму, поскольку мальчик растет. Шпаги часто ломаются, и их приходится менять. Недавняя поездка на соревнования в Москве стоила более 400 тысяч тенге", – рассказывает Александр Шестаков.

Тем, кто решил отдать детей заниматься хоккеем, тоже придется серьезно раскошелиться. У Анастасии Ивановой оба сына занимаются в хоккейном клубе "Торпедо" бесплатно, но семья несет серьезные расходы – в первую очередь на профессиональную экипировку, которая обходится более чем в полмиллиона тенге:

коньки – от 150 тыс. тенге (приходится покупать два раза в год, потому что нога растет);

клюшка – от 120 тыс. тенге;

шлем – 50-60 тыс.;

шорты – 40-50 тыс.;

наколенники и налокотники – 35-40 тыс.;

нагрудник – 40 тыс.;

нательное белье – 15 тыс.;

ракушка – 7 тыс.;

протектор шеи – 12 тыс.;

краги – 60 тыс. тенге.

"Еще необходим баул, куда складывать все вещи. У сына – объемный и на колесиках за 80 тыс. тенге. Плюс мелкие расходы – лента на клюшку, заточка коньков, но это я даже не считаю", – рассказывает Анастасия Иванова.

Есть еще сборы, соревнования, чемпионаты. Если они проходят в Казахстане, то спортивная школа все оплачивает, кроме расходов на сопровождающих. Но если приходится ехать за границу, то все – за счет родителей или спонсоров. Не каждый семейный бюджет выдержит эти расходы.

"Недавно наши хоккеисты ездили в Искитим, это недалеко от Новосибирска. Три дня сборов нам обошлись в 100 тысяч тенге. Сюда вошли оплата автобуса, проживание в гостинице, питание. Старший сын ездит самостоятельно, обошлось без трат на сопровождающего. А 10 дней в Санкт-Петербурге обошлись в 250 тыс. тенге на одного. Но родители, например, хоккеистов клуба "Барыс" заплатили по 2,5 млн за каждого спортсмена, когда они ездили в Швейцарию. Это уже совсем другие деньги", – рассказывает Анастасия Иванова.

По словам родителей, отдавших детей в профессиональный спорт, тренеры лучше всего знают, как воспитать олимпийского чемпиона. Ведь именно тренер на многие годы становится для детей и учителем, и другом, и наставником.

Тренер по фехтованию Павел Димов уверен: успех в спорте зависит во многом от того, как часто юные спортсмены выезжают на турниры. Это отдельная статья расходов, но без нее никак не обойтись. Именно на соревнованиях можно увидеть и оценить способности и возможности спортсмена.

"Только через массовость, множество турниров и хорошую инфраструктуру можно воспитать чемпионов. Тогда тренерам есть из кого выбирать и где тренировать. На развитие спорта выделяют большие деньги, но вот сколько – точно никто не может сказать", – говорит Павел Димов.

На вопрос "Как воспитать чемпиона?" тренер отвечает, что юным спортсменам, которые стремятся стать чемпионами в своем виде спорта, приходится от многого отказываться и все свое время тратить на постоянные тренировки. А это уже никак нельзя подсчитать в реальных суммах.

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