Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска

В Петропавловске активисты создали "Народный совет трудящихся" и объявили о своей независимости от Казахстана. В пресс-службе Генеральной прокуратуры рассказали Zakon.kz о том, что начато досудебное расследование.

Ролик с их участием активно распространялся в социальных сетях.

"30 марта 2023 года Департаментом Комитета национальной безопасности по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование по ст.180 ч.2 УК (пропаганда сепаратизма в группе лиц с использованием СМИ) по факту размещения в социальных сетях видеоролика о создании "Народного совета трудящихся города Петропавловск". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также отмечено, что в этот же день образована межведомственная следственно-оперативная группа из следователей ДКНБ и ДП области.

"По делу назначены процессуальные прокуроры. В рамках досудебного расследования проводятся оперативно-следственные мероприятия, в том числе обыски и выемки, а также назначены соответствующие судебные экспертизы". Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК разглашению не подлежит.

"Ход расследования находится на контроле Генеральной прокуратуры", – добавили в ведомстве.