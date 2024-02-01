Уголовное дело завели на жителя Мангистау после кражи невесты в Шымкенте

В Шымкенте начато досудебное расследование по краже невесты. Об этом 1 февраля 2024 года рассказали в городской прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

В дежурную часть полиции Шымкента 16 января текущего года обратилась гражданка М. А. о похищении дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы.

"По данному факту начато досудебное расследование п. 1 ч. 2 ст. 125 ("Похищение человека") УК РК. В результате следственных действий задержан и заключен под стражу на два месяца житель "Г" Мангистауской области". Прокуратура Шымкента

В рамках расследования дела будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего.

"За совершение подобных преступлений виновным грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества". Прокуратура Шымкента

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