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Законодательство РК

Уголовное дело завели на жителя Мангистау после кражи невесты в Шымкенте

Уголовное дело завели на жителя Мангистау после кражи невесты в Шымкенте Фото: flickr/UN Woman
В Шымкенте начато досудебное расследование по краже невесты. Об этом 1 февраля 2024 года рассказали в городской прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

В дежурную часть полиции Шымкента 16 января текущего года обратилась гражданка М. А. о похищении дочери неизвестным мужчиной с целью женитьбы.

"По данному факту начато досудебное расследование п. 1 ч. 2 ст. 125 ("Похищение человека") УК РК. В результате следственных действий задержан и заключен под стражу на два месяца житель "Г" Мангистауской области".Прокуратура Шымкента

В рамках расследования дела будет обеспечено установление всех обстоятельств произошедшего.

"За совершение подобных преступлений виновным грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества".Прокуратура Шымкента

Иная информация, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит.

"Дело находится на особом контроле прокуратуры города".Прокуратура Шымкента

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