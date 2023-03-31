Молодежь хочет быть полезной: лучших волонтеров выбрали в Костанае

Более 100 активистов со всего Костанайского региона приняли участие в областном Форуме волонтеров среди студентов колледжей. В этот раз мероприятие отметило маленький юбилей – пять лет с момента основания, передает Zakon.kz.

Организаторы отметили, что форум стал площадкой для обмена опытом, в рамках которого участники могут не только поделиться своим волонтерским опытом, но и расширить круг общения. А также, посмотрев выступление и отчеты волонтеров из других колледжей, в следующий раз более ярко и объемно представить проделанную ими работу или организовать какую-то новую акцию.

В этот раз участие в форуме приняли 24 колледжа из 34 учебных учреждений региона. Сам форум является заключительным этапом конкурса. И до его начала члены жюри подробно изучили информацию всех участников о работе, проделанной в 2022 году. А во время выступления каждая команда представила свой волонтерский отряд и направление деятельности. К презентации участники подошли по-разному: одни просто рассказали о своем движении и мероприятиях, которые они провели, другие подошли творчески и показали свою деятельность в мини-постановках, песнях или в видеороликах, снятых в популярных трендах.

"Уже в школе я поняла, что хочу помогать людям, делать какие-то добрые дела. Но именно колледж мне дал понять, что быть волонтером – это отличная возможность безвозмездно помогать людям и получать от этого положительные эмоции. Ты понимаешь, что делаешь добрые дела, и тебе они обязательно вернутся. А сама работа в команде позволяет не только с пользой проводить время, но и учиться понимать участников своей группы. Прошлый год мы посвятили детям с особыми образовательными потребностями, организовывали для них праздники и дарили положительные эмоции и внимание". Алтынай Мазенова, участница отряда "Болашак" колледжа "Зерек" из Костаная

Волонтерская команда "Сезим" из Костанайского сельскохозяйственного колледжа города Тобыл уже не раз завоевывала призовые места на форуме волонтеров. И в этот раз они были настроены только на победу. По словам участников отряда, волонтерское движение в учебном заведении появилось в 2015 году. И студенты проводят акции по многим направлениям, будь то помощь пожилым людям, детям, животным или экологические мероприятия.

"В 2022 году мы активно участвовали в разборе гуманитарной помощи, которая пришла для погорельцев села Аманкарагай Аулиекольского района. А также в посадке новых деревьев на месте сгоревших. Всего в нашем движении порядка 20-30 человек, но самыми активными являются 10. Еще до поступления в колледж я вместе с сестрой помогала одиноким людям. Сегодня для нас волонтерство – это новый опыт, новые знакомства и новые возможности". Полина Корнилова, лидер команды "Сезим"

Благодаря работе волонтеров Костанайского автодорожного колледжа, которые организовывают профориентационную работу со школьниками и экскурсии в учебное заведение, нашел себя и костанаец Дмитрий Тесленко, который сегодня не только получает знания в "Автодоре", но и является активистом и волонтером.

"Я впервые познакомился с колледжем как раз во время экскурсии, которую проводили волонтеры, загорелся их идеями. А когда поступил в учебное заведение, стал активно участвовать во всех мероприятиях. Теперь мне не хочется бесцельно проводить время в социальных сетях, когда можно оказать кому-то помощь, сделать что-то полезное для окружающих", – поделился Дмитрий.