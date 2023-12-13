В Уральске молодежь и ветераны выступили против наркотиков

"Мы против наркотиков" – под таким названием в Уральске прошел областной семинар, направленный на борьбу с пагубными зависимостями человека. В нем приняли участие студенты колледжей, организаторами выступили областной совет ветеранов и медицинский колледж "Максат".

Основной акцент был уделен проблеме наркомании в обществе, которая не теряет своей актуальности. Квалифицированные специалисты рассказали о методах борьбы с зависимостями, которые губят человечество, о принимаемых мерах по искоренению наркомании, представили много интересной и полезной для молодежи информации. Они отметили, что в последнее время наряду с наркотическими веществами возрастает интерес к подобным препаратам, отпускаемым по рецепту врача.

Фото: пресс-служба акимата г. Уральск

"В медицине используется 7,5 тысяч лекарственных средств, из них 14% производятся в Казахстане, остальные завозятся из-за рубежа. Существуют наркотические и не наркотические вещества для проведения химиотерапии, реабилитационных процедур против последствий раковых заболеваний, которые облегчают боль человека, используются при проведении операций, катастрофах и других случаях, выдаются строго по назначению врача и подлежат учету", – подчеркнул председатель Совета ветеранов ЗКО Максот Берген.

На семинаре было отмечено, что в этом году резко возросло число молодых людей, которые используют синтетические наркотики. Сотрудники полиции рассказали, что недавно были задержаны пять несовершеннолетних, из которых трое привлечены за сбыт наркотических средств путем использования интернет-ресурсов, то есть осуществляли закладки препаратов в разных местах города. В настоящее время ведется досудебное расследование.

О таких фактах необходимо сообщать, информировать молодежь, проводить встречи со студентами, школьниками, также и медицинские специалисты должны рассказывать о последствиях приема наркотических веществ. На семинаре участникам мероприятия показали видеоролики о вреде наркотических и психотропных веществ, студенты медицинского колледжа провели информационную и разъяснительную работу среди своих сверстников.

На сегодняшний день по Западно-Казахстанской области на учете стоят более 4 тысяч пациентов с зависимостями, из них с алкоголизмом – более 3 тысяч человек, с наркоманией – более 700 человек, с токсикоманией – 23 человека.

Областным центром психического здоровья проводится медикаментозная, реабилитационная и психологическая помощь пациентам, в том числе активно проводится профилактическая работа среди учащихся школ, лицеев, университетов, а также среди взрослых жителей области по предупреждению алкоголизма, наркомании, токсикомании, активно ведется работа на сайте центра, а также в социальных сетях, где размещаются информационные материалы по профилактике зависимостей.

"Самостоятельно прекратить прием алкоголя и наркотиков зависимому человеку крайне сложно. Излечение возможно лишь в том случае, если пациент осознает проблему и сам захочет избавиться от тяги к наркотикам. На данный момент врачи используют широкий комплекс лечебных мероприятий, в результате которых более половины пациентов отказываются от спиртного на длительное время, а некоторые и навсегда. Причиной болезней, связанных с зависимостями от психоактивных веществ, является формирование "синдрома зависимости" в результате повторного или многократного употребления психоактивных веществ. Больные, состоящие на наркологическом учете, наблюдаются психиатром, наркологом по месту жительства, а также приглашаются для проведения медико-социальной реабилитации", – отметила заместитель директора областного центра психического здоровья Лариса Догорова.

Специалисты поясняют, что термин "психоактивное вещество" относится к любому веществу, прием которого может изменить восприятие, настроение, познавательную способность, поведение или двигательные функции человека. Различают следующие виды психоактивных веществ: алкоголь и наркотики.

Последние в свою очередь делятся на две группы: которые обладают свойствами психоактивного вещества, включены в список наркотических средств и запрещены к распространению и употреблению, и те, которые являются ненаркотическими психоактивными веществами и не включены в список наркотиков.