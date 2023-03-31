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Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан

Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан Фото: Twitter/isabelledumont
31 марта в пресс-службе Акорды заявили о визите специального представителя президента Франции в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

"6 апреля состоится визит Специального представителя Президента Франции Изабель Дюмон в Казахстан", – говорится в сообщении.

Также сказано, что в рамках визита планируется встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с Изабель Дюмон.

В конце ноября 2022 года Токаев посетил Францию с рабочим визитом и встретился с президентом Эммануэлем Макроном.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Франция
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