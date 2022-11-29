Касым-Жомарт Токаев прилетел во Францию

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Париж, где он проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Zakon.kz

Токаев и Макрон, по информации Telegram-канала "Борт №1" обсудят перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев находился с визитом в Москве. По итогам встречи с Владимиром Путиным была подписана декларация между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.