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Касым-Жомарт Токаев прилетел во Францию

Касым-Жомарт Токаев прилетел во Францию Фото: скриншот видео
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Париж, где он проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает Zakon.kz

Токаев и Макрон, по информации Telegram-канала "Борт №1" обсудят перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Кроме того, глава государства проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.

Ранее Касым-Жомарт Токаев находился с визитом в Москве. По итогам встречи с Владимиром Путиным была подписана декларация между Республикой Казахстан и Российской Федерацией по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

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