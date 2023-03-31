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В Астане открыли аутизм-центр

В Астане открыли аутизм-центр Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Аким Астаны Женис Касымбек сообщил об открытии в городе кабинетов и центров поддержки инклюзии, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram аким написал, что для большего охвата детей с особыми потребностями медицинской и квалифицированной помощью в акимате проводится системная работа по расширению сети реабилитационных центров.

"В текущем году планируем в ряде школ и детсадах открыть кабинеты поддержки инклюзии, также на первых этажах новых ЖК предусматриваем открытие социальных объектов, в том числе реабилитационных центров". Аким Астаны Женис Касымбек


В Астане открыли

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


По словам акима, он знает, как родители ждут открытия подобных центров. Сегодня Женис Касымбек посетил центр для детей с расстройствами аутистического спектра "Асыл Мирас".


В Астане открыли

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


Это второй центр в Астане, который реализован фондом Булата Утемуратова при поддержке акимата. Сейчас идет набор педагогов, в скором времени дети уже начнут посещать данный центр. Новый центр позволит охватить около 900 детей в год.

"Также посетил ясли-сад №89, который посещают и дети с особыми потребностями, так как важна социализация детей. Там совместно с корпоративным фондом "Болашақ" были открыты кабинеты поддержки инклюзии". Аким Астаны Женис Касымбек


В Астане открыли аутизм-центр

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


На той встрече родители поднимали вопросы по подготовке тьюторов. Женис Касымбек заверил, что акимат будет заниматься данным направлением. Реабилитационные центры позволяют как поддерживать состояние здоровья детей, так и видеть положительные результаты, социализировать их.


В Астане открыли

Фото: пресс-служба акимата города Астаны


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Астана Касымбек Женис
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