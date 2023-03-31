За применение пыток во время январских событий осудили девять силовиков

Девять сотрудников силовых органов осудили за применение пыток во время январских событий. Всего, по результатам расследования, к уголовной ответственности привлечены 35 сотрудников силовых органов, совершивших пытки в отношении 84 граждан, сообщает Zakon.kz.

31 марта 2023 года Генеральной прокуратурой проведен круглый стол на тему "Актуальные вопросы расследования дел о пытках", передает пресс-служба ведомства.

В нем приняли участие представители неправительственных организаций, Верховного суда, юстиции, правоохранительных и специальных органов, адвокаты, а также члены научного сообщества.

На мероприятии заместитель генерального прокурора Булат Дембаев рассказал, что с начала прошлого года по поручению главы государства прокурорами расследовано 11 уголовных дел о пытках в период "январских событий".

По результатам расследования к уголовной ответственности привлечены 35 сотрудников силовых органов, совершивших пытки в отношении 84 граждан.

К реальному лишению свободы осуждено 9 лиц, по другим идут судебные разбирательства.

"Одной из немаловажных проблем в выявлении правонарушений во время "январских событий" стало целенаправленное уничтожение злоумышленниками серверов хранения записей видеонаблюдения в городе Алматы и Алматинской области". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Спецпрокурорам удалось восстановить эти записи и в последующем использовать их как основное доказательство применения пыток.



В ходе обсуждения коснулись вопроса обеспечения безопасности граждан, доставляемых в правоохранительные органы.

В целях недопущения применения пыток в органах уголовного преследования повсеместно установлено видеонаблюдение.

"Однако проверкой прокуратуры установлено 6159 участков и помещений органов уголовного преследования, не охваченных системами видеонаблюдения, так называемых "слепых зон". 937 камер оказались в нерабочем состоянии". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Сейчас принимаются меры по устранению этих недоработок.



Кроме того, во время круглого стола отметили, что в этом направлении отсутствовала четкая регламентация должностных обязанностей руководителей и сотрудников по превенции пыток и ответственности за их допущение.

"Теперь есть соответствующая инструкция, установлены границы, ответственность руководителей, вплоть до увольнения за допущение пыток во вверенном подразделении". Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В завершение заместитель генерального прокурора рассказал о принимаемых комплексных мерах по противодействию пыткам, в том числе их превенции, выработке "нулевой" терпимости к ним.



В свою очередь адвокатским сообществом внесено предложение об образовании в системе органов прокуратуры криминалистического подразделения для эффективного закрепления следов преступлений, по делам о пытках.

В целом стороны выразили общее стремление к продуктивной работе по защите прав человека и противодействию пыткам.

В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. 2 января митинги прошли в Жанаозене, а затем их поддержали в Актау, Атырау и других городах страны. Однако затем мирные митинги мгновенно превратились в массовые погромы. Особенно от них пострадал Алматы. Уже 5 января толпы вооруженных бандитов разгромили центр города, сожгли здание акимата и расположенную рядом президентскую резиденцию. Атаке подверглись здания полиции, КНБ и другие военные объекты. От погромов пострадали также Шымкент, Тараз, Кызылорда, Семей, Талдыкорган и Усть-Каменогорск.

Ранее в Генпрокуратуре завели уголовное дело против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска.