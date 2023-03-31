Ситуация в Украине: Лукашенко уверен, что Запад готовит вторжение, ООН не обнаружила проявлений геноцида
Фото: president.gov.by
Медведев заявил, что "миротворцы НАТО" в Украине будут законной целью, премьер-министр Испании на встрече с лидером КНР призвал его поговорить с Зеленским, сообщает Zakon.kz.
- Лукашенко призвал прекратить боевые действия в Украине "без права перемещения техники и перегруппировки войск" сторонами. Он подчеркнул, что народ Украины нуждается в мире, но на Западе это никого интересует.
- Также Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения страны.
- Немецкий военный эксперт Кристиан Меллинг призвал не недооценивать Россию. Также он считает, что этот год будет решающим для всего конфликта.
- В ООН призвали к репатриации раненных в ходе украинского конфликта военнопленных.
- 72% украинцев считают, что не надо начинать переговоры с Россией до вытеснения войск РФ на границы 1991 года.
- Медведев заявил, что "миротворцы НАТО" в Украине будут законной целью.
- Зеленский принял участие в поднятии Государственного флага на восстановленном флагштоке в Буче и вручил почетное отличие города-героя.
- Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил Украинскую православную церковь (УПЦ) с "гнойником, который нужно зачистить".
- Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- Европа получила 40%, страны Африки – 12% зерна, перевезенного через "зерновой коридор" в рамках продуктовой сделки, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
- СВО на сегодня является единственным средством достижения целей, которые стоят перед РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- ООН не обнаружила проявлений геноцида в Украине, расследуются только военные преступления и возможные преступления против человечности, заявил глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.
- Премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином призвал его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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