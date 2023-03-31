Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Лукашенко уверен, что Запад готовит вторжение, ООН не обнаружила проявлений геноцида

Ситуация в Украине 31 марта Фото: president.gov.by
Медведев заявил, что "миротворцы НАТО" в Украине будут законной целью, премьер-министр Испании на встрече с лидером КНР призвал его поговорить с Зеленским, сообщает Zakon.kz.
  • Лукашенко призвал прекратить боевые действия в Украине "без права перемещения техники и перегруппировки войск" сторонами. Он подчеркнул, что народ Украины нуждается в мире, но на Западе это никого интересует.
  • Также Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения страны.
  • Немецкий военный эксперт Кристиан Меллинг призвал не недооценивать Россию. Также он считает, что этот год будет решающим для всего конфликта.
  • В ООН призвали к репатриации раненных в ходе украинского конфликта военнопленных.
  • 72% украинцев считают, что не надо начинать переговоры с Россией до вытеснения войск РФ на границы 1991 года.
  • Медведев заявил, что "миротворцы НАТО" в Украине будут законной целью.
  • Зеленский принял участие в поднятии Государственного флага на восстановленном флагштоке в Буче и вручил почетное отличие города-героя.
  • Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил Украинскую православную церковь (УПЦ) с "гнойником, который нужно зачистить".
  • Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
  • Европа получила 40%, страны Африки – 12% зерна, перевезенного через "зерновой коридор" в рамках продуктовой сделки, сообщило Министерство национальной обороны Турции.
  • СВО на сегодня является единственным средством достижения целей, которые стоят перед РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
  • ООН не обнаружила проявлений геноцида в Украине, расследуются только военные преступления и возможные преступления против человечности, заявил глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.
  • Премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином призвал его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также

Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием

Тасмагамбетов отметил, что происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО

Будет упрощено получение транспортных разрешений на заезд в КНР

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине ООН Зеленский Владимир Лукашенко Александр Песков Дмитрий Беларусь Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска
Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления