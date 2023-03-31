Ситуация в Украине: Лукашенко уверен, что Запад готовит вторжение, ООН не обнаружила проявлений геноцида

Фото: president.gov.by

Медведев заявил, что "миротворцы НАТО" в Украине будут законной целью, премьер-министр Испании на встрече с лидером КНР призвал его поговорить с Зеленским, сообщает Zakon.kz.

Лукашенко призвал прекратить боевые действия в Украине "без права перемещения техники и перегруппировки войск" сторонами. Он подчеркнул, что народ Украины нуждается в мире, но на Западе это никого интересует.

Также Лукашенко заявил, что Запад готовится вторгнуться на территорию Беларуси для уничтожения страны.

Немецкий военный эксперт Кристиан Меллинг призвал не недооценивать Россию. Также он считает, что этот год будет решающим для всего конфликта.

В ООН призвали к репатриации раненных в ходе украинского конфликта военнопленных.

72% украинцев считают, что не надо начинать переговоры с Россией до вытеснения войск РФ на границы 1991 года.

Медведев заявил, что "миротворцы НАТО" в Украине будут законной целью.

Зеленский принял участие в поднятии Государственного флага на восстановленном флагштоке в Буче и вручил почетное отличие города-героя.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк сравнил Украинскую православную церковь (УПЦ) с "гнойником, который нужно зачистить".

Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Европа получила 40%, страны Африки – 12% зерна, перевезенного через "зерновой коридор" в рамках продуктовой сделки, сообщило Министерство национальной обороны Турции.

СВО на сегодня является единственным средством достижения целей, которые стоят перед РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ООН не обнаружила проявлений геноцида в Украине, расследуются только военные преступления и возможные преступления против человечности, заявил глава Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькер Тюрк.

Премьер-министр Испании Педро Санчес на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином призвал его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Читайте также Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием Тасмагамбетов отметил, что происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО Будет упрощено получение транспортных разрешений на заезд в КНР

Следите за новостями zakon.kz в: