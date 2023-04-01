Дональда Трампа обязали явиться в суд Нью-Йорка
Его ждут в инстанции во вторник в 14:15 по местному времени, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным источников, чиновники, участвующие в планировании явки Трампа, рассматривают приостановку всех других дел в суде на время, когда ожидается явка бывшего президента. Политика в суде будут сопровождать сотрудники Секретной службы.
Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке выдвинуло против Трампа список из 30 с лишним обвинений. В их числе — и история с платой за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, с которой у Трампа якобы была интрижка, и мошеннические схемы в бизнесе.
Сам Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал своим сторонникам: "Они пришли не за мной, а за вами. Я просто стою на пути!".
Ранее он заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне.