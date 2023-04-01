Дональда Трампа обязали явиться в суд Нью-Йорка

Бывший президент США Дональд Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке во второй половине дня 4 апреля, передает Zakon.kz.

Его ждут в инстанции во вторник в 14:15 по местному времени, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, чиновники, участвующие в планировании явки Трампа, рассматривают приостановку всех других дел в суде на время, когда ожидается явка бывшего президента. Политика в суде будут сопровождать сотрудники Секретной службы.

Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке выдвинуло против Трампа список из 30 с лишним обвинений. В их числе — и история с платой за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, с которой у Трампа якобы была интрижка, и мошеннические схемы в бизнесе.

Сам Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал своим сторонникам: "Они пришли не за мной, а за вами. Я просто стою на пути!".

Ранее он заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне.

