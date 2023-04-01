Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дональда Трампа обязали явиться в суд Нью-Йорка

Обязали явиться в суд Нью-Йорка Фото: Facebook/Donald J. Trump
Бывший президент США Дональд Трамп должен явиться в суд в Нью-Йорке во второй половине дня 4 апреля, передает Zakon.kz.

Его ждут в инстанции во вторник в 14:15 по местному времени, сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, чиновники, участвующие в планировании явки Трампа, рассматривают приостановку всех других дел в суде на время, когда ожидается явка бывшего президента. Политика в суде будут сопровождать сотрудники Секретной службы.

Ранее большое жюри присяжных в Нью-Йорке выдвинуло против Трампа список из 30 с лишним обвинений. В их числе — и история с платой за молчание порнозвезде Сторми Дэниэлс, с которой у Трампа якобы была интрижка, и мошеннические схемы в бизнесе.

Сам Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал своим сторонникам: "Они пришли не за мной, а за вами. Я просто стою на пути!".

Ранее он заявил, что выдвинутые в его адрес обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в выборы на высочайшем за всю историю уровне.

Читайте также

Ситуация в Украине: Лукашенко уверен, что Запад готовит вторжение, ООН не обнаружила проявлений геноцида

Трамп назвал обвинения в свой адрес политическим преследованием

Тасмагамбетов отметил, что происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала НАТО

Константин Вноровский
Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Баян Алагузова опубликовала фото с беременной дочерью
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года
Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска
Уголовное дело завели против предполагаемых сепаратистов из Петропавловска
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления