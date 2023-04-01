Смертельное ДТП: в Актобе водителя-пенсионера приговорили к сроку

К пяти годам колонии приговорил суд 67-летнего актюбинца за аварию, в которой погибли восемь человек, сообщает Zakon.kz.

67-летнего пенсионера осудили на пять лет и, по решению суда, лишили права управлять автомобилем сроком на семь лет за аварию, которую он совершил в ноябре прошлого года.

ДТП произошло в Мугалжарском районе Актюбинской области на трассе Актобе-Астрахань. При выезде на автодорогу, осужденный пенсионер нарушил правила движения и врезался в ехавшую Lada Largus. От удара последняя сменила траекторию движения и столкнулась с Kia Sorento, передает Мой город.

В результате аварии погибли восемь человек: пять скончались на месте от полученных травм. Еще трое позже умерли в местной больнице.

Водитель одной из машин занимался частным извозом. В момент аварии он вез пассажиров. В результате аварии погиб сам водитель такси и шесть его пассажиров. Как отмечает издание, в авто находились две семейные пары, у одной из них остались трое детей, у второй — двое.

Во второй машине серьезные травмы получил водитель. В коме его доставили в больницу, где он позже скончался от полученных ранений.

Виновник ДТП свою вину полностью признал и возместил всем пострадавшим моральный и материальный ущерб. Суд учел эти обстоятельства. Также на решение суда повлияла третья степень инвалидности пенсионера.

В Алматы начался судебный процесс по делу об аварии с автобусами. В ДТП пострадали пассажиры. На скамье подсудимых – водитель одного из маршрутных автобусов мегаполиса.