ДТП с автобусами в Алматы - идет суд над водителем

В Алматы судят предполагаемого виновника ДТП с автобусами, где пострадали пассажиры, сообщает Zakon.kz.

Один из пострадавших простил предполагаемого виновника аварии - водителя 98-го маршрута, передает Almaty.tv.

Это произошло 29 марта на очередном судебном слушании в Алмалинском районном суде.

Сейчас по делу проходят трое потерпевших. Среди них есть и родственники погибшего. Сегодня дать показания пришел свидетель, который одним из первых помог пострадавшим.

"Сначала открылась дверь. Мы зашли внутрь салона. Увидели, как выносят детей. Повсюду были осколки. Потом я увидел водителя, он свисал из окна. А в задней части автобуса лежал человек. Там все было разрыто. Человека придавило колесом. Его невозможно было вытащить", - рассказал очевидец Еркин Ермеков.

Автобус 201-го маршрута ехал прямо по улице Толе би, автобус номер 98 двигался вверх по проспекту Абылай хана. Транспортные средства столкнулись на перекрестке.



В результате мощного удара один человек погиб и 21 получил различные травмы.