Пчелы массово гибнут в Туркестанской области

Пасечники заявляют, что гибель одомашненных насекомых началась после городской обработки от клещей, сообщает Zakon.kz.

Владельцы ульев Шардара, что в Туркестанской области, сообщают о массовой гибели медоносных пчел. По заявлениям пасечников, их не предупредили о грядущей противоклещевой обработке в городе. Из-за распыленных химикатов начали гибнуть и другие насекомые. Убытки понесли два десятка пчеловодов города, сообщает издание "Южный Казахстан".

Общий ущерб пчеловоды оценивают в девять миллионов тенге. К тому же порядка 100 миллионов они не получат от продажи осеннего урожая меда.

Пасечники отправили погибших насекомых на специальную экспертизу. После они намерены добиваться возмещения ущерба. Винят в потерях пчеловоды акимат и санитарные службы.

В Усть-Каменогорске пожарные спасли из огня около миллиона пчел. Пламя разгорелось в одном из частных домов города. В хозпостройке хранились ульи с пчелами. Пожарные вынесли из горящего помещения 35 ульев и спасли насекомых.