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Более миллиона пчел спасли из огня в Усть-Каменогорске

Более миллиона пчел спасли из огня в Усть-Каменогорске Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске произошел пожар по ул. Шиели. В жилом частном доме горели деревянные конструкции кровли, а также крыши хозпостройки и навеса. Пожарным удалось ликвидировать огонь и спасти пчел. Об этом 22 февраля 2023 года корреспонденту Zakon.kz сообщили в ДЧС ВКО.

Огнеборцами при ликвидации пожара вынесено два газовых баллона из горящего помещения и спасено 35 ульев (в каждом – по 30 тыс. пчел – 1 050 000).

Всего в тушении было задействовано четыре единицы техники и 19 человек личного состава.

"Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, а именно – короткое замыкание электропроводов, проложенных по горючему основанию".Пресс-служба областного ДЧС


ДЧС ВКО рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности, вовремя устранять нарушения, которые могут привести к пожару:

  • не перегружать электросеть;
  • не включать в одну розетку сразу несколько электроприборов;
  • перед тем, как пользоваться любым электроприбором, внимательно прочитайте инструкцию;
  • если при включении того или иного электроприбора освещение становится чуть темнее, это верный признак того, что сеть перегружена, а это – предвестник пожара.

При пожаре сообщать по номерам "101" и "112".

21 февраля 2023 года в Астане произошел пожар в пятиэтажном доме, из-за чего эвакуировали 125 человек.

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Динара Халдарова
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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