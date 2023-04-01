Как справиться с панической атакой, рассказал психиатр

Российский психиатр Алексей Еремин рассказал, как можно справиться с панической атакой, сообщает Zakon.kz.

Врач посоветовал в момент панического приступа переключить внимание с субъективных ощущений на сторонние объекты.

Еремин объяснил, что это "рабочий" метод даже в тех случаях, когда человек не может понять, с чем связан его страх, пишет ferra.ru.

На помощь придёт и дыхательная техника. Чтобы успокоиться, нужно делать короткие вдохи и длинные выдохи, делать это нужно в течение пяти минут. В этот момент важно заставить себя расслабиться.

Кроме того, врач порекомендовал воспользоваться приложением "Антипаника", в котором можно узнать о природе и симптоматике панических атак. Также в приложении есть специальная аудиопрограмма, призванная помочь человеку, находящемуся в таком состоянии.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.