Как справиться с панической атакой, рассказал психиатр
Врач посоветовал в момент панического приступа переключить внимание с субъективных ощущений на сторонние объекты.
Еремин объяснил, что это "рабочий" метод даже в тех случаях, когда человек не может понять, с чем связан его страх, пишет ferra.ru.
На помощь придёт и дыхательная техника. Чтобы успокоиться, нужно делать короткие вдохи и длинные выдохи, делать это нужно в течение пяти минут. В этот момент важно заставить себя расслабиться.
Кроме того, врач порекомендовал воспользоваться приложением "Антипаника", в котором можно узнать о природе и симптоматике панических атак. Также в приложении есть специальная аудиопрограмма, призванная помочь человеку, находящемуся в таком состоянии.
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