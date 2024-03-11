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Врач назвал семь причин панических атак

Врач назвал семь причин панических атак, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 06:55 Фото: pixabay
Российский врач-психиатр Михаил Бычков объяснил, почему возникают панические атаки, сообщает Zakon.kz

В беседе с МедикФорум доктор Бычков назвал факторы, которые приводят к паническим атакам.

Генетическая предрасположенность

Если у члена вашей семьи были панические атаки или другие тревожные расстройства, у вас может быть повышенный риск их развития. Генетические факторы могут влиять на химический баланс в мозге и реакцию на стресс.

Биологические факторы

Некоторые изменения в функционировании мозга и химии нейромедиаторов (например, серотонина и норадреналина) могут быть связаны с возникновением панических атак.

Травматические события

Панические атаки могут быть связаны с травматическими событиями или стрессовыми ситуациями в жизни. Это могут быть не только травмы физического характера, но и эмоциональные или психологические травмы.

Химический дисбаланс

Нарушения в работе химических систем организма, влияющих на регуляцию эмоций и стресса, могут привести к возникновению панических атак.

Медицинские состояния

Некоторые медицинские состояния, такие как болезни сердца или щитовидной железы, могут быть связаны с паническими атаками.

Употребление стимуляторов и алкоголя

Злоупотребление некоторыми веществами, такими как кофеин и алкоголь, может быть связано с возникновением атак.

Личностные факторы

Некоторые люди, склонные к перфекционизму или боязни потери контроля, могут быть более подвержены паническим атакам.

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