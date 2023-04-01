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Уполномоченный по защите прав предпринимателей обратился к генпрокурору

Бизнес-омбудсмен обратился к Генпрокурору Фото: unsplash
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов обратился в Генпрокуратуру по поводу проверок госорганов, сообщает Zakon.kz.
"Согласно Конституционному закону "О прокуратуре" проверка соблюдения законности в отношении субъектов частного предпринимательства проводится только по поручению Президента Республики Казахстан, Генерального прокурора либо по согласованию с ними. Но в настоящее время наблюдается тенденция, когда органы прокуратуры привлекают специалистов государственных органов к надзорным проверкам на основании писем Генеральной прокуратуры", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Рустама Журсунова, по результатам проверки прокурором выносится постановление о возбуждении дел об административных правонарушениях либо направляется представление о привлечении к административной ответственности. Это в свою очередь затрудняет возможность его обжалования в судебном порядке.

Тем временем правозащитник отметил, что подписанное указание генерального прокурора от 2 сентября 2022 года уже содержит запрет к началу досудебного расследования о нарушениях, связанных с предпринимательской деятельностью, в период действия сроков, предусмотренных действующим законодательством (Административный процедурно-процессуальный кодекс, Налоговый кодекс, Закон о государственном аудите и финансовом контроле и др.), для обжалования актов проверки, ревизий или аудита.

"Следует отметить, что в случаях, предусмотренных Предпринимательским кодексом, привлечению к административной ответственности предшествует строго регламентированный порядок разрешения возражений и проведения расследований. Возбуждение административного производства по переданным материалам из органов прокуратуры влечет за собой ущемление прав предпринимателей на защиту своих законных интересов, позволяющую избежать административное давление", – считает бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что ограничение предпринимателей в конституционном праве на судебную защиту порождает у правоохранительных и контрольно-надзорных органов простор для свободного вовлечения в орбиту административного либо уголовного преследования.

В связи с чем он попросил генпрокурора Берика Асылова пересмотреть складывающуюся практику путем проведения уполномоченными органами полноценных проверок на основании вносимых актов прокурорского надзора и реагирования с предоставлением права на обжалование административных актов в судебном порядке.


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